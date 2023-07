Nyilvánosságra hozták a 2023. évi felsőoktatási ponthatárokat

2023. július 26. 21:47

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Budapest Parkban tartott központi eredményváró rendezvényen azt hangsúlyozta: az elmúlt tíz év legjobb felvételije a mostani.

A politikus köszöntő beszédében úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy a 126 449 jelentkező közül a lehető legtöbben olyan egyetemekre járhassanak, "ahol minden, de minden valóra válik."



"Egy háromszázezres közösség vár benneteket, ahol a legfőbb hívószó, hogy jó egyetemistának lenni" - mondta a fiataloknak az államtitkár, majd úgy folytatta: "ti vagytok a jövő Neumann Jánosai, Rubik Ernői vagy akár Karikó Katalinjai."



Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese azt kívánta a felvételizőknek, hogy váljanak valóra az álmaik, és szeptembertől mindannyian megkezdhessék felsőoktatási tanulmányaikat a választott képzések valamelyikén.



"Lesznek nehéz pillanatok, de azokon lépjetek túl, összeszorított foggal és ököllel vigyétek végig az egyetemet az oklevélig" - buzdította az eredményre váró jelentkezőket Vanó Renáta, megjegyezve: az ország nagy része a felvételizőkkel együtt izgult az elmúlt időszakban.



Az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban több mint 126 ezren adtak be kérelmet. Tavalyhoz képest jelentős volt a létszámemelkedés a műszaki, mérnöki, informatikai vagy a pedagógusi szakokon. A korábbinál sokkal többen jelentkeztek a vidéki egyetemekre, és a hátrányos helyzetű régiókból is többen próbálkoztak.



A diákok 20 órától SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról, de nyomon követhetők az eredmények a Facebookon is.



Idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a fővárosban a Budapest Parkban szervezte meg a Pont ott partit, ahol számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várta az érdeklődőket.



Az országban számos helyszínen szerveztek eredményváró rendezvényt, a főváros mellett Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrben, Kecskeméten is tartanak Pont ott Partit.

MTI