Összeomlott egy daru New York belvárosában

2023. július 26. 23:33

Kigyulladt és részben összeomlott egy daru New York belvárosában egy épülő toronyház tetején szerdán.

Adams – cnbc

Eric Adams, New York polgármestere közölte, hogy a balesetben senki sem vesztette életét, négy ember könnyebb sérüléseket szenvedett, ugyanakkor kiemelte: "az utcára lehullott törmeléket látva sokkal rosszabb is történhetett volna".



A lángok egy 54 emeletes, mintegy 100 méter magas épület tetején működő daru motorházából csaptak fel helyi idő szerint a reggeli órákban, miközben az eszköz 16 tonnányi betonterhet emelt.



A New York-i tűzoltóság igazgatója elmondta, hogy a lángok meglazították a daru acélsodrony tartóit, ezután a hosszabb karja leszakadt, és egy közeli épülethez csapódott, majd az utcára zuhant. Joseph Pfeifer közölte, hogy a darukezelő megpróbálta eloltani a tüzet, de menekülnie kellett, így végül a tűzoltók egy szomszédos épület erkélyéről kezdték elfojtani a lángokat. A tűzoltók közül ketten megsérültek.

Pfeifer – the new york times



A beszámolók szerint az utcán közlekedő gyalogosok életüket mentve menekültek a lehulló törmelék elől Manhattanben a 10. sugárút és a 41. utca sarkán.

A tűz okát még vizsgálják.



MTI