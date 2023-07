Kl-selejtező - Egygólos kecskeméti győzelem

2023. július 27. 22:03

A házigazda Kecskemét 2-1-re nyert a lett Riga ellen a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, a párharc csütörtöki első mérkőzésén.

A vendégek az izlandi Víkingur Reykjavíkot búcsúztatták a selejtező első körében, a lett bajnokságban pedig 18 győzelemmel, négy döntetlennel és egy vereséggel a tabella élén állnak.



A Kecskemét-Riga FC párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik, a továbbjutóra a holland FC Twente vagy a svéd Hammarby BK vár a következő fordulóban.

Konferencia-liga, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Kecskeméti TE-Riga FC (lett) 2-1 (0-0)

---------------------------------------

Széktói Stadion, 4211 néző, v: Kvirikasvili (georgiai)



gólszerzők: Szuhodovszki (52., 11-esből), Pálinkás (85.), illetve Contreras (86.)



sárga lap: Szalai (56.), illetve Taiwo (51.), Cernomordijs (57.), Mankenda (81.)

Kecskemét:

----------

Varga - Szűcs, Belényesi, Szalai G. - Májer, Kiss B. (Tóth B., 73.), Vágó (Iyinbor, 94.), Szuhodovszki, Leoni - Pálinkás (Nagy K., 87.), Banó-Szabó (Meszhi, a szünetben)

Riga:

-----

Purins - Jurkovskis (Daskevics, 49.), Cernomordijs, Bosancic, Ngonda - Baba Musah, Babec (Brian Pena, a szünetben), Douglas Aurélio (Contreras, 78.) - Soisalo (Mankenda, a szünetben), Jojic - Regza (Taiwo, a szünetben)

Bátran, lendületesen kezdett a Kecskemét, többször is eljutott a vendégek kapujáig, 15-20 perc után azonban kiegyenlítettebbé vált a játék. A Riga veszélyes támadásokat vezetett, két ziccere is volt, egy alkalommal csak a kapufa mentette meg a hazaiakat a góltól.



A szünet után 11-eshez jutott a magyar csapat, miután a ghánai Baba Musah a 16-oson belül fellökte a csereként beállt Meszhit. A büntetőt magabiztosan értékesítette Szuhodovszki Soma. Vezetése tudatában sem állt vissza a Kecskemét, továbbra is támadásban maradt - egy alkalommal bravúrral védett Purins -, de a lettek is többször veszélyezették Varga kapuját. A hajrában leginkább a kontrákra helyezték a hangsúlyt a hazaiak, s egy ilyen végén Pálinkás megduplázta az előnyt. Sokáig azonban nem örülhetett a népes szurkolótábor, mert a rivális egy perccel később szépített, így a Kecskemét egygólos előnnyel utazhat majd a visszavágóra.

MTI