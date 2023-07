Ördögkatlan fesztivál

2023. július 28. 18:09

Több mint félezer programot, köztük színházi előadásokat, irodalmi eseményeket, képzőművészeti és családi rendezvényeket, koncerteket kínál augusztus 1. és 5. között a 16. Ördögkatlan fesztivál.

A fesztivál társigazgatója, Bérczes László a fesztivált beharangozó pénteki pécsi eseményen elmondta: idén a baranyai Nagyharsányban, az ahhoz közeli szoborparkban, Beremenden, a palkonyai Mokos Pincészetnél és a Kisharsányhoz tartozó Vylian szőlőbirtokon tartják meg a rendezvényt, amelyre több mint százezer látogatót várnak.



Kitért arra, hogy nem kívántak szűkíteni a kínálaton, ez ugyanakkor azt is jelentette, hogy az idei fesztivál költségeit nehéz volt előteremteni: a költségvetés nagy részét a jegyárbevételek - így a több száz támogatói jegyből befolyó összeg is - és az állami támogatás teremti meg, a kulturális mecenatúra kis arányban tudott csak hozzájárulni a rendezvényhez.



Az Ördögkatlan másik társigazgatója, Kiss Mónika újságírói kérdésre elmondta: az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan formálódott a rendezvény programsora, de a legtöbb esemény tiszteleg az alapító Cseh Tamás szelleme, munkássága előtt. Hozzáfűzte: a fesztivál programja egy éven át formálódik, és - a hagyományok továbbvitele mellett - igyekeznek mindig teret engedni az újdonságoknak is.



Izsák Mónika, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) bölcsészkarának kommunikációs és marketingvezetője elmondta, idén is megnyit a Pécsi Bölcsész Udvar a nagyharsányi Aralica Kertben, ahol olyan fontos kérdésekben szólítják meg hallgatóikat, amelyek közvetlenül érintik őket.



Csajkás Júlia, a Rácz-ház főszervezője, a fiatal zenekaroknak teret adó Árokpart Bár programfelelőse kitért arra, hogy négy ukrán zenekar is fellép a fesztiválon, lesz ukrán kézműves foglalkozás, táncház és énektanítás is.



Köles Ferenc, az idén tízéves Faluturisták tagjaként társaival most a rendhagyó idegenvezetésre a beremendi cementgyárba invitálja a látogatókat. A Pécsi Nemzeti Színház Jászai-díjas színművésze közölte: idén lesz tízéves a folyamatosan változó produkció, ezért a négy alkalommal fellépő Faluturisták ünnepelni is fognak.



A fesztivál sajtóanyaga szerint a kiemelt programok között kapnak helyet a fiatal színházak produkciói, az irodalmi események és a néphagyomány köré épülő rendezvények, ugyanakkor egy "indián rezervátum" is várja majd a látogatókat.



Az Ördögkatlan idén a fiatal előadókra és a független színházra koncentrál: díszvendég lesz a több produkcióval is érkező Jurányi Ház, a "független, alternatív alkotók menedéke" és Másik János, "az egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb, virtuóz magyar zenész és előadó", továbbá a Magyar Zene Háza, amely a nagyharsányi református templomban és Beremenden kínál koncerteket, programokat.



Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila osztálya a Liliomot és a Merlint játssza, Regős Simon és társai a Puszták népét dolgozták fel, Pál András osztálya egy Csikágó-mjuzikelt magyarosított, Fodor Orsi rendezése dokufikciós előadást hoz a Trafóból. Mellettük székesfehérvári fiatalok a legendás Petőfi Rockot idézik meg, a pécsi OSZIP diákjai Kohlhaasról és két Koreáról mesélnek, kaposvári színészhallgatók pedig Arany Jánossal és Shakespeare-rel érkeznek - sorolták a közleményben.



Az irodalmi kínálat részeként érkezik többek között az Európa Kiadó Háy Jánossal és Bódis Krisztával, a Jelenkor Visky Andrással, a Corvina Csáki Judittal és Csuja Imrével, a Magvető Nádasdy Ádámmal, Krusovszky Dénessel, Tóth Krisztinával, Boldizsár Ildikóval, Szabó T. Annával és Dragomán Györggyel.



A néphagyomány a Folkligetben, a Folkudvarban és utcai táncházakban jelenik majd meg: Paár Julcsi éneke, a Sárarany muzsikája, a Ziránó színházi előadásai, ékszerkészítés és lélekmadár-faragás, kosárfonás és nemezkészítés, népi játszótér és kékfestő-kiállítás, meseszó szórakoztatja majd a katlanozókat.



Cseh Andrásék a Játéknap segítségével egy rezervátumba költöznek, hogy egy saját világot építsenek, és onnan induljanak hadiösvényre megküzdeni a XXI. század régebbi és újabb kihívásaival: "egy indián tábor sátrai közt küzdenek az elsüllyedőben lévő emlékezet, érzékelés, imagináció, természetes intelligencia és a szerelem ügyéért" - írták a közleményben, kiemelve, hogy a rezervátumban öt indián sátor áll majd a központi tűzgödör körül: a T.I. (természetes intelligencia), az érzékelés, az emlékezet, a képzelet és a szerelem sátra.



Mindezek mellett lesz az Ördögkatlanon mezítlábas éjszakai szerenád és régészkedés a Nemzeti Múzeum munkatársaival, workshopot tart Tim Carroll és Alexis Milligan, továbbá mások mellett fellép - Cseh Tamás dalait is énekelve - a Csaknekedkislány és a Balaton, Lovasi András és Beck Zoli - derül ki a fesztivál MTI-hez eljuttatott sajtóanyagából.



A fesztiválról részletes információk a www.ordogkatlan.hu-n, valamint a fesztivál Facebook-oldalán olvashatók.



MTI