Rasovszky Kristóf egyéni csúccsal vb-döntős 1500 méter gyorson

2023. július 29. 06:29

Rasovszky Kristóf egyéni csúccsal bejutott a döntőbe 1500 méter gyorson a fukuokai vizes világbajnokság medencés úszóversenyeinek hetedik napján.

Az utolsó előtti versenynap szombati előfutamaiban mindössze négy magyar volt érdekelt, elsőként az uszonyos úszásban 17-szeres világbajnok Senánszky Petra ugrott medencébe 50 méter gyorson. A magyar versenyző idén felállított egyéni csúcsától (24.81.) elmaradva 25.04 másodperccel csapott célba, így a 17. helyen zárt, azaz éppen lemaradt a középdöntőről.

"Nem vagyok elégedett, ahhoz képest, ahogy éreztem magam a melegítés közben, ez az idő nem volt az igazi. Nagyon sajnálom, hogy egyéniben ez volt az egyetlen úszásom, de továbbra is folytatom az utam" - nyilatkozta az MTI-nek Senánszky, aki tavaly 25.25-tel továbbjutott az előfutamból, fő célja pedig továbbra is a párizsi olimpiai szintidő (24.70) teljesítése.

Székely Áron 50 méter háton egyéni legjobbjától (25.03) messze elmaradva, 25.59 másodperccel a 30. helyen fejezte be szereplését.

Férfi 1500 méter gyorson a nyíltvízi versenyeken sikeresen szerepelt magyarok ugrottak medencébe: Rasovszky Kristóf - aki egyéniben 10 kilométeren és a váltóval is ezüstérmet nyert - egyéni legjobbját (1:55.46) ezúttal is megjavítva, 14:54.09 perces idővel a hetedik helyen bejutott a döntőbe, míg a csapattal második Betlehem Dávid mindössze 11 századra élete legjobb eredményétől, 14:59.76 perccel összesítésben a 15.lett.

"Előzetesen úgy számolgattunk, hogy van hét fixen döntős úszó a mezőnyben, nekünk pedig egy hely jut. Nagyjából ezerháromszáznál láttam, hogy körülbelül együtt vagyok a legjobbakkal, szóval tudtam, jó helyen állok és a végén kell egy kicsit megnyomni" - nyilatkozta az MTI-nek Rasovszky, aki korábban 400 és 800 méter gyorson is egyéni csúcsot úszott, ráadásul mindkét számban teljesítette az olimpiai szintet is, amely itt a leghosszabb medencés távon már korábban megvolt neki. Hozzátette, a vasárnapi fináléban még egy kicsit szeretne javítani, és akkor akár a helyezést tekintve is előre léphet.

A 19 esztendős Betlehem Dávid elmondta, hosszúra nyúlt ez a világbajnokság, így nem tudtak annyit edzeni, korán kezdtek el "könnyíteni" a nyíltvízi versenyek miatt, ellenkező esetben talán elcsíphette volna itt a döntőt.

A szám döntőjét a vasárnapi zárónapon, magyar idő szerint 13.16 órakor rendezik.

A szombat esti programban egyetlen magyar sem lesz érdekelt.



MTI