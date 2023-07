Napközben a csapadék a középső és keleti tájakra is átterjed

2023. július 29. 18:57

Várható időjárás vasárnap éjfélig: szombaton is általában északon lesz több, délen pedig kevesebb a gomoly- és fátyolfelhő. Főleg az ország északi felében, illetve a Tiszántúlon várható zápor, zivatar. Éjszaka a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Napközben a csapadék a középső és keleti tájakra is átterjed, miközben a Dunántúlon már csökken a felhőzet. A nyugatias szél ma többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Vasárnap csak zivatarok környezetében lehetnek erős vagy viharos széllökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 22 és 27 fok között alakul, de az eleinte naposabb délkeleti tájakon 28, 31 fok is lehet.



MTI