Labdarúgó NB I - A Fehérvár emberelőnyben sem bírt az Újpesttel

2023. július 29. 22:39

Az Újpest hazai pályán több mint egy félidőt emberhátrányban játszva 2-1-re legyőzte a Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga nyitófordulójának szombati játéknapján.

A székesfehérváriak így már hét bajnoki óta nyeretlenek a fővárosiak ellen, akiket legutóbb 2021 áprilisában tudtak legyőzni az élvonalban, azóta két döntetlen mellett ez volt az ötödik lila-fehér siker.

NB I, 1. forduló:

Újpest FC-Fehérvár FC 2-1 (2-0)

------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 5086 néző, v.: Karakó

gólszerző: Ljujic (12.), Mack (42.), illetve Katona (47.)

sárga lap: Anculasz (15.), Ljujic (35.), Mack (76.), Pauljevic (82.), illetve Katona (53.), Schön (97.)

piros lap: Csoboth (34.)

Újpest FC:

----------

Nikolic - Pauljevic (Ganea, 89.), Anculasz, Hall, Tamás - Onovo, Mack, Ljujic (Kastrati, 58.) - Kiss (Fehér, 59.), Ambrose (Sasere, 59., Jevtoszki, 89.), Csoboth

Fehérvár FC:

------------

Kovács - Csongvai, Larsen, Spandler, Zeke (Berki, 83.) - Pinto (Pető, a szünetben), Christensen - Kastrati (Katona, a szünetben), Houri, Schön - Kodro

A mérkőzést támadó felfogásban kezdő Újpest próbálkozásait a 12. percben egy jobb oldalról érkező beadás után siker koronázta: Ljujic öt méterről, senkitől sem zavartatva belsőzött a vendégek kapujába. A fővárosiak gyorsan felépített támadásokkal többször is szinte pillanatok alatt jutottak el riválisuk tizenhatosához, az első fehérvári helyzethez - amelyre a 30. percig kellett várni - egy hazai hiba kellett.



Úgy tűnt, a mérkőzés a 34. percben váratlan fordulatot vesz, Karakó játékvezető ugyanis videobírós visszanézést követően kiállította Csobothot, aki véleménye szerint megtaposta az elé becsúszó Larsent. A lila-fehérek ennek ellenére néhány perccel később Mack 12 méteres, hosszú sarokba tartó lövésével megduplázták előnyüket, ezzel szemben a vendégeknek az első játékrészben kaput eltaláló lövésre nem, csak egy kihagyott ziccerre futotta erejükből.



A fordulás után a szünetben beállt Katona 23 méteres, lapos lövésével szinte azonnal szépítettek a székesfehérváriak, akik a gól után is támadásban maradtak. Erre válaszul a hazaiakat edző Vignjevic hármat cserélt, és a folytatásban csapata hat védővel igyekezett megőrizni előnyét. A Fehérvár a 65. percben lesgólig eljutott, és a folytatásban is akadtak mindkét együttes előtt kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek, az eredmény nem változott.



MTI