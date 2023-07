Moszkva kivédte a szankciók ártó hatásait

2023. július 29. 23:15

Bebizonyosodott, hogy a szankciókkal Oroszországot nem lehet térdre kényszeríteni - mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Hernádi Zsolt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszt pódiumbeszélgetésén szombaton Esztergomban azt mondta: mindenki azt hitte, hogy emiatt le fog ülni az orosz gazdaság, de az oroszok átcsoportosították a teljes ellátási útvonalat. Ma az orosz kőolajexport 80 százaléka áttevődött Indiába és Kínába.



Az európai energiapaci helyzetről szólva hangsúlyozta: áttevődtek a súlypontok, de az ellátásbiztonsági kockázat többé-kevésbé fennmarad. "Ellátásbiztonsági káosz" azért nem alakult ki - mondta -, mert egyrészt meleg tél volt egész Európában, másrészt az árak miatt "elképesztő mértékben" csökkent a gázfogyasztás, Európában 22 százalékkal.



Hernádi Zsolt egy német lapban megjelent hírre reagálva, amely szerint a Mol és Törökország a legnagyobb dízelbeszállítója Ukrajnának, azt "bődületes hazugságnak" nevezte. Azt mondta, a Mol a logisztikai lehetőséget, a logisztikai támogatást adja, és "Magyarországról az ukrán dízelbehozatalnak a 6 százaléka érkezik".



A hulladékgazdálkodás és a zöld átmenet témájával kapcsolatban egyebek mellett azt emelte ki, hogy a Mol tíz éven belül 185 milliárd forintnyi beruházást vállalt. Úgy fogalmazott: "Elvállaltuk azokat a kritériumokat, amelyeket a magyar államnak teljesítenie kell a hulladékfeldolgozásnál." Megjegyezte az is, hogy teljesen más típusú hulladékválogatókat fognak építeni, olyanokat, amelyek valóban minőségi alapanyagot tudnak készíteni az újrahasznosításra, és ezeket értékesíteni lehet. Kitért arra is, hogy a hulladék a rezsivédelem alá tartozik, és "per pillanat nincsen arról szó, hogy a hulladék elviteléért a lakosság többet fizessen".



Hernádi Zsolt a rezsivédelem témáját érintve fontosnak tartotta, hogy a rezsicsökkentés kedvezményezettjei valóban a ténylegesen rászorulók legyenek, és a lakosságnak egy részének igenis szüksége van támogatásra - hangoztatta. "Van létjogosultsága annak, hogy a lakosság kap támogatást, de nem lehet, hogy ez mindenkire érvényes legyen" - jelentette ki.



A Mol pénzügyi helyzetéről és gazdasági környezetéről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei évben a cég makrogazdasági, olajipari környezet sokkal rosszabb, mint a tavalyi volt. Hozzátette: tavaly a vállalatoknál az ipari beruházások összege már markánsan elkezdett csökkenni, és a magyar makrogazdaságban három év múlva hiányzik majd, ha a Mol csökkenti a beruházásait.



Az extraprofitadóval összefüggésben megjegyezte, "az olyan, mint a kábítószer: rá lehet szokni". Úgy fogalmazott: "egyszer-egyszer lehet használni, de utána gyorsan ki kell vezetni, mert beruházások fognak elmaradni."



Kitért arra is, hogy a Molnál azt vallják, ami jó a cégnek, az jó az országnak is, és ez fordítva is igaz: ami rossz az országnak, az rossz a Molnak is. Hozzáfűzte: egy magyarországi központú vállalat akkor lehet erős, ha a magyar kormány is erős.



Hernádi Zsolt - aki a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójának, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumának elnöke is - arról beszélt, hogy az ő felfogásában az egyetemek átalakítása sebességváltásnak tekinthető. A kuratóriumok sok olyan döntést tudnak meghozni, ami korábban évekig tartott. Az átalakítás gyorsítás, ütemváltás, amire a felsőoktatásnak szüksége volt.



Az Erasmus programmal kapcsolatban Brüsszellel fennálló vitáról szólva Hernádi Zsolt közölte azt is, hogy az alapítvány szükség esetén Brüsszel helyett kifizeti a diákoknak az ösztöndíjat.



