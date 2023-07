75 éve indult meg a forgalom a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton

2023. július 30. 10:36

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton 75 évvel ezelőtt, 1948. július 31-én indult el az első vonat utasokkal, az évfordulóra emlékezve hétfőn izgalmas programokkal várják a családokat, egykori úttörő- és gyermekvasutasokat a Széchenyihegyen, az első szakasz végállomásán - közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.

A vasúttársaság kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint a Széchenyihegy állomás területén 10-től 16 óráig járműbemutatók és gyermekprogramok fogadják az érdeklődőket. Az állomás üzemi épületében - az 1948-as megnyitás után pár évig a járművek karbantartásának helyszínéül szolgáló "motorszínben" - a kisvasút elmúlt 75 évének tárgyi és fényképes emlékeiből tavasszal nyílt alkalmi kiállítás várja a látogatókat.



A nosztalgia motorvonat szerelvényének két ritkán látott járművére, a kis szalonkocsiba és a postakocsiba is felszállhatnak az érdeklődők. A postakocsiban ünnepi emlékbélyegzés, a szalonkocsiban filmvetítés lesz. A Gyermekvasút járművei kicsiben LEGO bemutatón is felsorakoznak - írták a közleményben.



Hűvösvölgy és Széchenyihegy között egész nap óránként közlekednek a hagyományos szerelvények az Mk45-ös mozdonnyal. Az ünnep alkalmából az állomások pénztáraiban aznap jegyet váltó utasok alkalmi kéregjegyet is kapnak emlékbe.



A tájékoztatás szerint az 1948-ban átadott első építési szakaszon, Széchenyihegy és Virágvölgy között nosztalgiavonatok indulnak, a legtöbbször gőzmozdonnyal. A kisvasút építését, az első szakasz környékének látnivalóit is bemutató, mintegy 3 kilométeres vezetett séta indul 11 és 14 órakor Széchenyihegytől Virágvölgyig.



A közleményben felidézték, hogy a budapesti Úttörővasút első szakaszát 1948. április 11-én kezdték el építeni a Hegyhát út és a Golfpálya út találkozásánál. Az első vonalrészen megépült Széchenyi-hegy végállomás, Normafa megállóhely, Csillebérc (Úttörőváros) és Virágvölgy (Előre) állomás, a vonatforgalom 1948. július 31-én indult meg.



Az építkezés további két szakasszal folytatódott, a teljes vonalat 1950. augusztus 20-án adták át Hűvösvölgyben. Az Úttörővasút-Gyermekvasút 75 éves fennállása alatt mintegy 16 ezren szolgáltak kisvasutasként a vonalon - tájékoztatott a MÁV.



MTI