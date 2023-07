Másodfokú riasztás hevesebb zivatarok veszélye miatt

2023. július 30. 19:03

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Veszprém és Zala vármegye egyes járásaira az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint ezeken a területeken hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a térségen átvonuló hidegfront mögött vasárnap délután északnyugat felől újabb zivatarok érik el a Dunántúlt, és heves zivatarok besodródására is jó esély van. A nyugatról kelet felé haladó zivatarok csak estefelé "csengenek le". A zivatarokat több helyen felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt 20-40 milliméternyi, hevesebb zivatarok esetén ennél több eső is eshet. A zivatarokhoz viharos széllökés és jégeső is társulhat.



Azt írták: éjjel megnyugszik a légkör. Hétfő délután az északkeleti országrészben kell zivatarok kialakulására számítani.

MTI