Kezdődik a szoptatás hete

2023. július 31. 13:05

– Az anyatej minden cseppje szeretet és erő; az élet első és legfontosabb tápláléka: hozzájárul a gyermek fejlődéséhez és segíti az életre szóló kapcsolat kialakulását a baba és édesanyja között. Ha egy édesanyának gondot okoz a szoptatás, országszerte kérhet segítséget a nehézségek leküzdéséhez. Köszönjük a többlettejjel rendelkező édesanyáknak, hogy leadott anyatejükkel még több gyermek részesülhet a számukra legegészségesebb táplálékban – mondta Hornung Ágnes a Facebook-oldalán a szoptatás hete alkalmából. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára bejegyzésében arra buzdítja az édesanyákat, éljenek a gyermekük szoptatása és anyatejes táplálása adta különleges lehetőséggel.

ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1990. augusztus 1-jén nyilatkozatot fogadott el, amelyben felszólította a kormányokat: biztosítsák az édesanyáknak, hogy csecsemőiket hat hónapos korukig kizárólag szoptathassák. A WHO 1993-ban nyilvánította augusztus elsejét az anyatej világnapjává, ehhez kapcsolódóan augusztus első hetében tartják a szoptatás világhetét. Az államtitkár és egyben édesanya a videóbejegyzésében kiemelte, hogy az anyatej a legmegfelelőbb táplálék a csecsemőnek a születéstől féléves koráig. A szoptatás a gyermek táplálásán túl azonban többet is jelent, megkönnyíti az anya és a gyermek közötti kapocs, az ősbizalom létrejöttét, emellett csökkenti egyes betegségek kialakulásának kockázatát a baba és az anya esetében is.

Hornung Ágnes arról is beszélt, a magyar anyák 90 százaléka már a szülést követően, a kórházban elkezdi szoptatni a gyerekét, a csecsemők 94 százaléka pedig a szülést követő napokban mindenképpen kap anyatejet, ebben pedig jelentős szerepet játszik a hungarikumnak számító védőnői ellátás.

Magyar Nemzet