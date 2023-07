Elhunyt egy híres magyar mestercukrász

2023. július 31. 13:20

Pénteken délután, 80 éves korában elhunyt az ország legismertebb cukrászdái között számon tartott szegedi Z. Nagy Cukrászdának a tulajdonosa. Margitáné Z. Nagy Rozália, Rózsika régi cukrászcsaládból származik, édesapja 1940-ben eredetileg a Széchenyi téren nyitotta meg a Z. Nagy cukrászdát. A 2. világháborúból visszatérve az már nem volt meg, 1951-ben pedig államosították is a vállalkozást. Végül 1954-ben nyitott újra üzletet a József Attila sugárúton, amelynek vezetését lánya 1979-ben vett át és azóta is igazi régi vágású cukrászdaként üzemeltette, elkötelezve magát a tradíciók iránt írja a delmagyar.hu.

Rózsikát rengetegen ismerték, munkásságát pedig a város és a szakmai is számos módon elismerte. A Szegedért Emlékérmet 2012-ben kapta meg, 2014-ben pedig a legrangosabb országos vállalkozói díjat, az Év Vállalkozója elismerést is átvehette. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelemért díját 2022-ben vehette át. A cukrászmestert jótékony oldaláról is sokan ismerhették: amellett, hogy mindig csomagolt süteményeket a rászorulóknak, a Soroptimist Club Szeged alapító tagjaként is aktívan kivette a részét a segítségnyújtásból.

Margitáné Z. Nagy Rozália elkötelezte magát a szakmai oktatás, valamint az utánpótlás-nevelés mellett: az elmúlt 20 évben mintegy 70 tanulót készített fel a cukrász pályára. Emellett szakmáját is magas színvonalon művelte: az Év fagylaltja versenyen háromszor volt bronzérmes, például 2009-ben is, egyszer pedig különdíjat kapott.

InfoStart