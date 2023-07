Forródróton lehet jelenteni a veszélyes migránsokat

2023. július 31. 15:14

Szteván Bakity, Szabadka polgármestere a múlt heti lövöldözések után tartott hajdújárási lakossági fórumon azt javasolta, legyen egy olyan segélyhívó telefonszám, amelyen a helyiek jelenthetik a migránsokhoz köthető incidenseket. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a segélyhívószám és a rendfenntartás az alapfeltétele annak, hogy a hajdújárásiak visszakapják a nyugalmukat.

– Ki kell alakítani egy segélyhívó telefonszámot, amin a polgárok bejelentést tehetnek a rendőrségen a migránsokhoz köthető incidensek miatt – mondta Szteván Bakity, Szabadka polgármestere pénteken a Hajdújáráson tartott lakossági fórumon. A polgármester egy hét türelmet kért a látványos és érezhető javulás érdekében.A lakossági fórumot a múlt hétfőn és kedden történt incidensek miatt hívták össze a helyiek. Múlt héten a település lakói folyamatos sorozatlövésekről számoltak be, és egy robbanást is hallottak Hajdújáráson.

Lakott ház udvarában lövöldöztek a migránsok

Volt, aki azt írta, hogy a házuktól mindössze ötven méterre látta és hallotta a lövöldöző illegális bevándorlókat. A detonációkat a környező településeken, így Ludason és Palicson is hallották. Múlt hétfőn pedig sorozatlövéseket adtak le a migránsok a szerbiai Hajdújáráson, egy lakott ház udvarában található melléképületből.

Sajtóinformációk szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak. A környék lakói bezárkóztak a házakba, és többen a földön fekve várták a rohamrendőröket. Hasonló lövöldözések már korábban is voltak a határ közelében az embercsempészek között, de olyan még nem fordult elő, hogy lakóház udvarában történt volna ilyen erőszakos fellépés, veszélyeztetve a környéken élő helyieket is.

Bojan Soralov észak-bácskai körzetvezetőtől a Pannon RTV munkatársai megtudták, hogy nemcsak Hajdújáráson, hanem Nagykikindán, Palicson, Horgoson és Szabadkán is lövöldöztek a migránsok, illetve az őket szállító embercsempészek.

Hazánkban is lövöldözhetnek migránsok

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a segélyhívószám és a rendfenntartás az alapfeltétele annak, hogy a hajdújárásiak visszakapják a nyugalmukat. – Aki azt mondja, hogy Magyarországon nem történhetnek ilyen lövöldözések, hazudik. Amennyiben migránsgettókat hozunk létre hazánkban, csak idő kérdése, és a migránsalapú szervezett bűnözés pozíciókat épít ki Magyarországon is. Ez leszámolásokkal, fegyveres konfliktusokkal is járhat – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a szerbiai lövöldözéseket követően. Az unió azt az elképzelést erőlteti, hogy nem zárhatnánk, nem őrizhetnénk a migránsgettókat. A migránsok közé beépült bűnszervezetek tagjai itt is arra törekednének, hogy – Szerbiában és különböző nyugat-európai országokban tapasztalható módon – olyan pozíciókhoz jussanak, amelyen keresztül uralni tudják a prostitúciót, a kábítószer-, a fegyver- és cigarettacsempészetet. Ez konfliktusokkal jár – állapította meg Horvát József.

Magyar Nemzet