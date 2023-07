Sojgu: Az ukrán fegyveres erők júliusban csaknem 21 ezer katonát veszítettek

2023. július 31. 17:20

Az ukrán fegyveres erők júliusban csaknem 21 ezer katonát veszítettek – közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter az orosz fegyveres erők vezetőivel tartott megbeszélésen – írja a RIA Novosztyi.

„Az elmúlt hónapban csapataink sikeres akcióinak eredményeként az ellenség veszteségei 20 824 embert és 2227 egységnyi különböző fegyvert tettek ki” – jelentette ki az orosz védelmi miniszter hétfőn.

Az összefoglaló szerint az orosz hadsereg a nyár második hónapjában megsemmisített: 10 Leopard harckocsit; 11 amerikai Bradley BMP-t; 40 amerikai M777-es tüzérségi rendszert; 50 önjáró tüzérségi rendszert az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból, Németországból, Franciaországból és Lengyelországból. Sojgu hangsúlyozta, hogy a Kijevnek szállított nyugati fegyverek nem hoztak sikereket a harctéren, hanem csak meghosszabbították a konfliktust. A hadihelyzettel kapcsolatban elmondta: az ukrán erők a napokban megpróbáltak áttörni Orehov irányába, de ezt a próbálkozást visszaverték. A miniszter szerint az ukránok ebben a kísérletben is rengeteg embert és eszközt vesztettek.

Az orosz sereg is mozgásban maradt ugyanakkor: több kisebb települést is elfoglaltak a kupjanszki régióban. Sojgu szerint az ukrán ellentámadás kudarcát jelzi az is, hogy egyre több dróntámadást indítanak Moszkva és egyéb nagyvárosok ellen, miután a harctéren nem tudnak sikereket felmutatni a nyugati támogatóknak.

MH