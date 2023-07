Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsi tagja Kandrács Csaba

A fővárosi Fatimai Szűzanya-templomban megtartott misén búcsúztatták el hétfőn azokat a fiatalokat, akik a ceremónia után a világtalálkozóra indultak, az eseményen részt vett és beszédet mondott Rétvári Bence is. Személyes tapasztalatait is igyekezett átadni a most útnak indulóknak, amikor felidézte, hogy húsz éve maga is résztvevője volt az akkori találkozónak.