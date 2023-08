Északnyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet

2023. augusztus 1. 10:21

Több időjárási front is érkezik a héten fölénk, így kedden délutántól szerda reggelig és pénteken, szombaton is sok helyen van esély kiadósabb csapadékra. Vasárnapra pedig érdemben visszaeshet a hőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: ma többnyire fátyolfelhők szűrhetik időszakosan a napsütést, majd délután északnyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet, ezzel együtt csapadékzóna is érkezik. Estig nagyjából az ország északnyugati, nyugati harmadán kell többfelé esőre, záporra, akár felhőszakadással is kísért zivatarra számítani, majd késő este már a Duna-Tisza közére is átterjedhet a csapadék. A légmozgás nagy területen megélénkül, a front mentén, valamint zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 32 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet, a nyugati tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

met.hu