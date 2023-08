Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása

2023. augusztus 1. 11:39

Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) raktáraiból kedden - jelentette be a Belügyminisztérium (BM) köznevelési államtitkára Üllőn.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy tavasszal 12,5 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, pótrendelésben az év végéig még további egymillió példány megrendelése várható. Emlékeztetett: a tankönyveket mindenkinek ingyenesen adják.



Több mint négy hónapja "megállás nélkül gyártunk" - mondta - elsősorban Debrecenben, az Alföldi Nyomdában, a gyártáshoz azonban a tankönyveknek el is kellett készülniük.



A 2023/24-es tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékében 36 kiadó 2313 taneszköze szerepel. Ennek 60 százaléka állami kiadású, 40 százaléka pedig nem állami kiadók terméke. Az idei rendeléshez az Oktatási Hivatal (OH) 130 tankönyvet újított meg, elsősorban a negyedik, nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamon. A 130 új taneszközből 57 közismereti, 9 idegen nyelvi, 23 nemzetiségi és 41 sni (sajátos nevelési igényű) tankönyv - ismertette.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a most kiszállítandó tételekkel jelentős fejlesztés zárul le. A 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv módosításait felmenő rendszerben vezetik be, és a most kezdődő tanév ennek a bevezetésnek az utolsó éve; a 4., 8. és 12. évfolyamon is már a megújított tankönyvekből tanulhatnak a diákok.



Maruzsa Zoltán beszélt arról is, hogy 2020 eleje óta az Oktatási Hivatal 1259 tankönyvet újított meg, ebből 327 közismereti tankönyv, 599 nemzetiségi tankönyv és 252 sni tankönyv.



A digitális fejlesztések még tartanak - mondta -, 264 okostankönyv már elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon.



Tőczik Zsolt, a Kello ügyvezető igazgatója arra emlékeztetett: ahhoz, hogy a tankönyvellátás gördülékeny legyen, már az előző év végén meg kell kezdeni a munkát.



Kitért arra is, hogy a nyomdai és a logisztikai költségeket nagyban érinti az alapanyag és az energia árának jelentős emelkedése, de ezeket a problémákat "sikerült leküzdeni".



Az ügyvezető elmondta, hogy az összes kiadó tankönyvei időben beérkeztek a Kello raktáraiba, a múlt héten elkezdték a tankönyvek iskolák szerinti kiválogatását és a raklapokra rendezését, és kedden kapják meg az első iskolák a tankönyveiket.



A kiszállítás augusztus 31-ig tart, a Kello üllői és celldömölki raktárában a saját munkaerőn kívül mintegy 700-an - túlnyomórészt diákok - segíti a munkát.



Tőczik Zsolt elmonda azt is, hogy az iskoláknak augusztus 21-től már lehetőségük van pótrendelések leadására, amelyeket szeptember 15-ig fogadnak, a kiszállítás és szeptember második felétől kezdődik.



MTI