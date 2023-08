A lengyel légtér megsértése, fehérorosz területről migránsok özöne

2023. augusztus 1. 21:51

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Bekéretik a varsói fehérorosz nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a lengyel légtér megsértése miatt - jelentette be kedden a lengyel külügyi tárca.

A lépésről a lengyel kormány nemzetbiztonsági és védelmi bizottsága ülésén döntöttek. A testületet kedden Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter hívta össze azon információk miatt, hogy a lengyel határ közelében gyakorlatozó fehérorosz erők légieszközei kedd reggel megsérthették a lengyel légteret.



A lengyel nemzetvédelmi tárca kedd esti közleménye szerint a bizottság megerősítette, hogy a lengyel légtérbe két fehérorosz helikopter repült be. Magáról a gyakorlatról a fehérorosz fél korábban tájékoztatta Varsót.



Az incidens miatt Blaszczak a lengyel-fehérorosz határon szolgáló katonák létszámának növelését rendelte el, valamint "többleterők és eszközök, ezen belül harci helikopterek odacsoportosítását".



A történtekről Varsó tájékoztatta a NATO-t.



A védelmi tárca közleményében felidézték: Oroszország és Fehéroroszország az utóbbi időben "fokozta a Lengyelország ellen irányuló hibrid hadviselést". További lehetséges provokációkra figyelmeztetve, a közleményben az információk "felelősségteljes terjesztését és kommentálását" kérik, mivel ezeket - mint írják - az orosz és fehérorosz kormány is felhasználhatja.



2021-ben Lengyelország fokozott migrációs nyomás alá került Fehéroroszországgal közös határán. Azóta migránsok ezrei próbáltak meg bejutni lengyel területre, idén 16 ezer ilyen esetet tartanak számon. Varsó a válságért a minszki vezetést tette felelőssé mondván, hogy közel-keleti és afrikai állampolgárokat utaztat repülőgéppel Minszkbe azzal a hamis ígérettel, hogy a fehérorosz határon keresztül könnyen bejuthatnak az Európai Unióba. Lengyel vádak szerint az akciót Moszkvával egyeztették.



Fokozott üldöztetéseknek van kitéve a fehéroroszországi lengyel kisebbség is.



Szombaton pedig Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő aggodalmát fejezte ki annak kapcsán is, hogy Wagner-zsoldosok közelednek a lengyel határhoz.

MTI