Hasba szúrta a biztonsági őrt

2023. augusztus 2. 10:48

Az ügyészség vádat emelt négy férfi ellen, akik tavaly augusztusban az egyik fesztiválon előbb összevertek egy férfit, majd egyikőjük a biztonsági őrök vezetőjét hasba szúrta - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a két testvérpár - akik unokatestvérek is - 2022. augusztus 7-én a barátnőikkel az egyik Tisza-parti üdülőterületen rendezett fesztiválon voltak, amelyen több százan vettek részt. A rendezvény biztosítását egy cég végezte tizenegy biztonsági őrrel és egy vezetővel.



A vádlottak éjfél körül szóváltásba keveredtek egyikőjük korábbi haragosával, akit leütöttek, majd a földön fekvő sértettet többször megrúgták, megütötték. A sértett elszaladt a helyszínről, és beszámolt barátainak arról, hogy megverték. Ezt követően a barátaival visszament a szórakozóhelyre. A sértett két társa számonkérte a vádlottakon a verést, akik ezt nem is tagadták, sőt három vádlott kést vett elő, azzal fenyegették a sértettet és a neki segítő tanúkat.



A konfliktust észlelték a biztonsági őrök, akik értesítették a vezetőjüket. A biztonsági őrök a vitatkozó feleket felszólították a szórakozóhely elhagyására, megpróbálták őket a kerítésen kívülre tolni.



Az őrség vezetője közelebb lépett a vádlottakhoz, ekkor az elsőrendű vádlott egy zsebkéssel megszúrta őt a hasán; az őr életveszélyes sérüléseket szenvedett, két-három hét alatt gyógyult meg.



Az ügyészség a vádlottakat garázdaság bűntettével, valamint a biztonsági őrt leszúró vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével is vádolja.



Ha beismerő vallomást tennének az előkészítő ülésen és nem kérnék a tárgyalás megtartását, az ügyészség álláspontja szerint az elsőrendű vádlottat hat év, míg társait ennél rövidebb tartamú börtönbüntetésre kellene ítélni.



Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik - áll a közleményben.



MTI