Az árverési szabályok módosítását sürgeti a Mi Hazánk

2023. augusztus 2. 12:26

Az árverések szabályainak módosítását, az eljárások "emberséges és igazságos mederbe terelését" sürgette szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa.

Ismertetése szerint a végrehajtási törvény módosítása miatt 2021 elejétől a korábbi 60 helyett akár 15 nap alatt is el lehet árverezni ingóságokat, 20 nap alatt ingatlanokat, előbbiek esetében akár a becsérték egy százalékáért is.



A gyakorlat megmutatta, hogy nemcsak értelmetlen, de egész egyszerűen adósellenes is ez a rendelkezés - fogalmazott, hangsúlyozva, az eljárás menetének ilyen módosítása "senki másnak nem kedvez, csak az ingatlanmaffiának és a népnyúzó végrehajtóknak".



Fiszter Zsuzsanna kiemelte: a jogos tartozásokat meg kell fizetni, de árverezés esetében a cél az, hogy minél nagyobb összeg térüljön meg, nem az, hogy gazdagodjanak az árverési hiénák "az eddig is kisemmizett adósok nyomorából".



Jelezte: pártja országgyűlési határozati javaslatot fog beterjeszteni a helyzet orvoslása érdekében.

MTI