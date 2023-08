A Magyar Állami Népi Együttes is fellép a Méra Világzenei Csűrfesztiválon

2023. augusztus 2. 13:47

A Magyar Állami Népi Együttes is fellép az augusztus 3-6. között a Kolozsvár melletti Mérán tartandó Méra Világzenei Csűrfesztiválon, ahol három kontinens zenéjét ismerhetik meg a résztvevők - közölték az MTI-vel a szervezők.

A fesztiválnak otthont adó kalotaszegi település különösen értékes népművészeti hagyományokkal rendelkezik, ezért a rendezvényen külön napot szánnak a népzene és néptánc legjobbjainak. A Magyar Állami Népi Együttes Az örök Kalotaszeg című műsorát mutatja be az erdélyi falu színpaddá alakított csűrjében pénteken este.



Pénteken a hagyományos szlovák népzenével is ismerkedhet a közönség a Nogaband fellépésén, míg Tcha Limberger belga prímás a Kalotaszeg Trióval a magyar, román és cigány kultúrából merítő repertoárral érkezik Mérára - ismertették a szervezők.



Visszatérő meghívottjaik is vannak, a magyar cigány zenét játszó Parno Graszt csütörtökön lép fel a csűrszínpadon. Az erdélyi rézfúvós Fanfara Transilvania sem először áll a kalotaszegi közönség elé és a tradicionális délszláv dallamokra építő Söndörgő is visszatér.



A mérai csűrfesztivál idei világzenei térképe Dél-Amerikától Ukrajnáig terjed. Különlegesnek ígérkezik szombaton a dél-amerikai Unicumbia zenekar koncertje, melynek tagjai Mexikóból, Chiléből és Kolumbiából érkeznek. Fellép továbbá az ukrajnai Hudaki Village Band kilenctagú együttes - írták a szervezők.



Zoë Aqua amerikai hegedűművész és zenekara a klezmert és az erdélyi népzenét ötvözi, az Arundo párosa spanyol-gitárkísérettel szólaltat meg kevésbé ismert magyar népdalokat. Fellép még az ír-brit Houlihan trió, az etno a capella műfajt játszó Dalinda, a klezmer és gengszterfolk dalokat előadó ukrán Kommuna Lux, valamint az Antonio Projekt.



A csűrszínpadon látható előadások és koncertek mellett Méra és a környék zenészdinasztiáinak hagyományőrző zenészei is évről évre kiemelt helyet kapnak a programban. A pénteki bemutatkozó mellett az esti táncházban első kézből ismerhetik meg tőlük a résztvevők a kalotaszegi népzenét.



A szervezők napközben is számos kulturális és szórakoztató programmal készülnek. A rendezvénynek otthont adó Szarka-telket idén Boros Gábor mérai fotói díszítik, a Bivalystúdióban híres kalotaszegi zenészekről mutatnak be dokumentumfilmeket, a református templomban néprajzi előadásokat, koncerteket tartanak.



Délutáni népdal-, valamint néptáncoktatást tartanak, melyen a legszebb kalotaszegi dalokat és a táncok alaplépéseit tanulhatják meg a résztvevők. A gyerekeket játékos népdal- és néptánctanulással, kézműves foglalkozással, mesefoglalkozással, mesemondással várják.



A gasztronómia iránt érdeklődők számára naponta kalotaszegi kóstolót tartanak a mérai Bivalymúzeum udvarán, ahol helyi termelőktől származó ínyencségeket ízlelhetnek.



Az egész hétvégén zajló programokra Kolozsváról is indulnak fesztiváljáratok. Részletek a www.meraworldmusic.com honlapon találhatók.



MTI