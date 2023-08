Zaharova: Washington jóváhagyta az ukrán terrorista módszereket

2023. augusztus 2. 17:49

A Moszkva elleni dróntámadásokra adott reakciójával az Egyesült Államok lényegében jóváhagyta az ukrán hatóságok terrorista módszereit - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján.

Zaharova – tass

A szóvivő az elmúlt napokban a Moszkva-City felhőkarcolói ellen megkísérelt ukrán dróntámadásokat az elkövetés módszerét illetően a New York-i ikertornyok elleni terrorcselekményhez hasonlította. Hozzátette ugyanakkor, hogy a két merénylet súlyosságukat tekintve össze sem hasonlítható.



"A kijevi rezsim ezt a Nyugat pénzével és technikai támogatásával, fegyvereivel, technikai információval és így tovább hajtja végre. Pontosan így viszonyultak most Oroszországhoz és az irodaközpontban dolgozó moszkvaiakhoz. Az Egyesült Államok lényegében hivatalosan jóváhagyta a terrorista módszereket, és megerősítette, hogy civilek életét veszélyeztetve szabad polgári objektumokat megsemmisíteni. Egyetlen szóval sem ítélték el (a történteket)" - hangoztatta Zaharova.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese Telegram-bejegyzésben reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a kijelentésére, miszerint az oroszok komolyan meg fogják érezni az ukrán akciók eredményét.



"Ez a púderes orrú torzszülött jobban tenné, ha elmenne és megnézné az orosz fegyveres erők akcióinak eredményét az ukrán terrortámadások után az odesszai, dnyepropetrovszki, lvovi, harkovi, izmajili, novomihajlovkai, iljicsevszki stb. célpontokon" - írta Medvegyev az említett városok orosz nevét használva.



A volt orosz elnök és kormányfő úgy vélekedett: az ukrán vezetőnek el kellene gondolkodnia azon, hogy mit tett az országával.



A RIA Novosztyi hírügynökség szerdán Szergej Lebegyevre, a "mikolajivi földalatti ellenállás koordinátorára" hivatkozva azt írta, hogy Izmajil dunai kikötővárosban az orosz csapások megsemmisítették az ukrán hadiflotta hajójavító műhelyét, román "zsoldosok" egy bázisát, egy üzemanyagraktárt, valamint egy külföldi haditechnika tárolására használt magtárt is.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerdai hadijelentést ismertetve közölte, hogy az éjjel az ukrán fél újabb sikertelen kísérletet tett arra, hogy drónnal támadjon egy polgári hajókat kísérő orosz hadihajót a Fekete-tenger délnyugati részén. A drónt megsemmisítették - tette hozzá.



Konasenkov eredménytelennek minősítette az elmúlt nap folyamán indított ukrán támadásokat, amelyek során állítása szerint 925 ukrán katona esett el. A megsemmisített katonai objektumok és haditechnikai eszközök között nevezett meg egyebek között egy vezetésipontot, két lőszer- és egy üzemanyagraktárt és három harckocsit. Az orosz erők Kupjanszknál kedvezőbb hadállásokat foglaltak el - tette hozzá.



Jan Gagin, az orosz ellenőrzés alatt álló donyecki régió Moszkva által megbízott vezetőjének tanácsadója a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy az orosz csapatok készen állnak a támadásra Ukrajnában, de most az ukrán erők "felőrlésének" taktikáját követik. Azt állította, hogy az orosz erők az ukrán ellentámadás dacára nyomulnak előre Kupjanszk és Avdijivka térségében, és harcok folynak a Dnyeper szigeteiért is.



A nap folyamán orosz ellenőrzés alá került több településről, köztük Donyeckből jelentettek a helyi hatóságok ukrán tüzérségi támadást. Az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod és Kurszk megyékben a helyi kormányzók bejelentése szerint megkezdődött az önkéntes területvédelmi erők felfegyverzése. Az intézkedést Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szükségszerűnek nevezte az ukrán betörések miatt.



MTI