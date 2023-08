Az USA zokon vette a Fitch valós helyzetértékelését

2023. augusztus 3. 06:34

Az amerikai kormány elavult adatokon alapuló, hibás helyzetértékelésnek nevezte szerdán a Fitch nemzetközi hitelminősítő döntését, amellyel megvonta az Egyesült Államoktól a lehetséges legjobb, "AAA" államadós-besorolást.

Janet Yellen pénzügyminiszter közleményében úgy fogalmazott, hogy határozottan vitatja a Fitch Ratings döntését, és azt önkényesnek tartja.



Az amerikai kormánytag megjegyezte, hogy a hitelminősítő értékelésében nem vette figyelembe azt az előrelépést, amit az Egyesült Államok elért a kifogásolt gazdasági mutatókat tekintve, valamint a kormányzás minőségét illetően az elmúlt két és fél évben.



A hitelminősítő indoklásának azon részére, hogy az amerikai törvényhozás éles megosztottsága kockázatot jelent az államadósság biztonságos törlesztésére, a miniszter úgy reagált: a politikai patthelyzet ellenére az amerikai törvényhozás két pártja megegyezett, és júniusban olyan törvényt fogadott el, ami megoldotta az államadósság-plafon körül kialakult problémákat.



A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő szerdán hajnalban Londonban közölte, hogy megvonta az Egyesült Államoktól a lehetséges legjobb, "AAA" államadós-besorolást, és az "AA+" minősítéssel tartja nyilván a továbbiakban.



A döntést elsősorban azzal a várakozással indokolta, hogy a következő három évben romlanak az amerikai államháztartási mutatók és növekszik a már most is magas államadósság-teher.



A Fitch május 24-én, az amerikai adósságplafonról szóló megállapodás késlekedése miatt negatív figyelőlistára helyezte az amerikai államadós-osztályzatot. Az akkori lépés indoklásában szerepelt az erősödő politikai polarizáció és a pártok közötti megosztottság az államadósság körüli kérdésekben.



A hitelminősítő indoklásában az is szerepelt, hogy az amerikai kormányzati tevékenység minősége - beleértve az államháztartási és az adósságügyeket - az elmúlt húsz évben folyamatosan romlik, az államadósság-plafon ügyében visszatérő módon kialakuló politikai patthelyzetek és az utolsó pillanatig halogatott megoldások pedig kikezdték az amerikai államháztartás kezelésébe vetett bizalmat.



Az Egyesült Államok adósságbesorolása a három vezető nemzetközi hitelminősítő közül így már csak a Moody's-nál szerepel a legmagasabb besorolással. A Standard and Poor's még 2011-ben vonta meg az Egyesült Államoktól az elit "AAA"-besorolást, és azóta is az eggyel alacsonyabb fokozatú "AA+" kategóriában tartja az amerikai államadósságot.



A hitelminősítés irányadó a nagy befektetők számára és hatással van arra is, hogy egy-egy ország milyen hozam mellett tud hitelhez jutni államadósságának megújítására.



A Fitch Ratings szerdai bejelentésében kifejtett várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért amerikai államháztartási hiány idén 6,3 százalékra emelkedik a tavalyi 3,7 százalékról, és 2024-ben 6,6, 2025-ben 6,9 százalékra növekszik tovább, mindenekelőtt a várhatóan gyenge jövő évi GDP-növekedés, az emelkedő kamatterhek, valamint az egyes szövetségi államok és helyi önkormányzatok gazdálkodási deficitjei miatt.



A Fitch leminősítésére szerdán hónapok óta nem látott mértékben csökkentek a New York-i tőzsde fő indexei. A Dow Jones 1 százalékkal, a legnagyobb vállalatokat tartalmazó S&P 500 1,4 százalékkal, míg a technológiai szektorban működő cégeket soroló Nasdaq 2,2 százalékkal zárt alacsonyabban, mint egy nappal korábban.



MTI