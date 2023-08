Erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés

2023. augusztus 3. 18:48

Várható időjárás péntek éjfélig: a Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten több lesz a felhő, arrafelé kevés helyen záporeső is kialakulhat, másutt általában közepesen felhős lesz az ég. Éjszaka a délkeleti harmad kivételével erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen várható eső, zápor, zivatar.

Pénteken csökken a felhőzet, ezzel együtt átmenetileg a csapadékhajlam is, a nyugati, északnyugati határ kivételével több órára kisüt a nap. Délután azonban már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és az Alföldön, valamint északkeleten már újból nő a zápor, zivatar esélye, majd este, késő este délnyugat felől egy nagyobb csapadékrendszer is érkezhet. Estétől a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. Holnap csak kevés helyen élénkül meg a szél, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken továbbra is tág határok, 22 és 37 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva várhatók a magasabb értékek.



MTI