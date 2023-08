Nőket prostitúcióra kényszerítő román embercsempészek

2023. augusztus 4. 15:40

Szexuális kizsákmányolás céljából Romániából az Egyesült Királyságba csábított nőket az az emberkereskedelemmel foglalkozó csoport, melynek hét tagját állították elő a szigetországban - tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol pénteken.

Az uniós szervezet közleménye szerint a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelemért felelős szervezett bűnözői csoport tagjai mindannyian román állampolgárok.



A csoport fölszámolására Romániában és az Egyesült Királyságban egyidejűleg tartott rendőrségi akció során az emberkereskedők nyolc áldozatát sikerült azonosítani és biztonságba helyezni. A főként Romániában toborzott, alacsony jövedelmű fiatal nőket romantikus kapcsolat hamis ígéretével csalták Londonba, ahol prostitúcióra kényszerítették, pénzügyileg kizsákmányolták őket. Az áldozatoknak továbbá fizikai és nemi erőszakot is el kellett tűrniük.



A beszámoló szerint a bűnözői csoport Londonban, nők kiközvetítésével foglalkozó, úgynevezett eszkortügynökséget működtetett szexuális szolgáltatásokat hirdetve. A nők bevételének nagyrészét elvették, az áldozatoknak azonban a szállásért és a szexuális szolgáltatás reklámozásáért is fizetniük kellett. A bűnözői csoport tagjai fenyegetésekhez és erőszakhoz is folyamodtak.



Az akció során az illetékes román és brit hatóságok nagy mennyiségű készpénzt, fegyvereket, ékszereket és luxusjárműveket foglaltak le az Egyesült Királyságban és Romániában egyaránt.



Emberkereskedelem, nők prostitúcióra kényszerítése mellett a csoport előállított tagjai ellen pénzmosás miatt is eljárást indítottak - tette hozzá közleményében az uniós rendőrségi együttműködési szervezet.

MTI