Alkalmasak lesznek a feltételek záporok, zivatarok kialakulására

2023. augusztus 4. 16:19

Várható időjárás szombat éjfélig: a nyugati, északnyugati tájakon zártabb lesz a felhőzet, míg másutt gyakran válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés. Pénteken napközben a felhősebb Északnyugat-Dunántúlon időszakos eső, dörgéssel, villámlással kísért záporeső nem kizárt. Késő délutántól előbb az Alföldön, majd délnyugati, déli irányból is egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek, így éjszaka ismét többfelé, több hullámban valószínű csapadék.



Szombaton a Nyugat-Dunántúlon tartós eső várható, amely napközben lassan kelet felé terjeszkedik, helyeződik. Előterében délelőtt átmenetileg csökken a csapadékhajlam, ám délutántól ismét alkalmasak lesznek a feltételek záporok, zivatarok kialakulására. A zivatarokat nagyobb területen felhőszakadás, néhol károkozó szélroham, jégeső is kísérheti. Az északias szél időnként megélénkül, helyenként meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 23 fok között várható.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 35 fok között valószínű, kelet, délkelet felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.



MTI