Tiltakoznak a székelyudvarhelyi művelődési intézmények

2023. augusztus 4. 21:12

Közös nyilatkozatban tiltakoznak a székelyudvarhelyi kulturális intézmények vezetői a román kormány költségcsökkentő tervei ellen, szerintük ez ellehetetlenítené a székelyföldi város kulturális életét.

"Amennyiben a román kormány nyilvánosságra hozott tervezetét életbe léptetik, a székelyudvarhelyi kulturális élet teljesen ellehetetlenül" - mutatnak rá az MTI-nek elküldött pénteki nyilatkozatukban, amelyet Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely, Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház, Szőcs Endre, a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár és Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója írt alá.



A román közigazgatási rendszer megreformálását célzó sürgősségi rendelettervezet jóval kevesebb pénzt szánna a kulturális ágazatnak, a sportnak és a kis létszámú intézmények összevonását írja elő.



Az aláírók hangsúlyozzák: egy kiegyensúlyozott, egészséges társadalom hatékony oktatási és kulturális ágazat meglétét feltételezi, és ezt a szükségletet a kisebbségi lét hatványozottan felerősíti. "Az erdélyi, kisebbségi létben élő és működő kulturális intézmények sajátossága a kis létszámmal történő üzemeltetés, de ettől függetlenül is a minőségi tartalomgyártás és kulturális szolgáltatások nyújtása" - mutatnak rá. Hozzáteszik, hogy "tudatlanság és szűklátókörűség" a kulturális ágazatot kizárólag gazdasági mércével mérni.



Emlékeztetnek, hogy Székelyudvarhelyen az elmúlt évtizedekben sokszínű, önálló, a város kulturális életét meghatározó intézményrendszer jött létre, amely a magyar identitás legfőbb bástyája.



"Közösségként való cselekvőképességünk szűnik meg, ha elveszítjük identitásunkat, ha nem vigyázunk kulturális értékeinkre" - jelentik ki az aláírók. Szerintük meg kell őrizni ezt a kulturális sokszínűséget, "közös kincset", amely nemcsak hozzájárul a város fejlődéséhez, hanem hosszútávon meg is határozza azt.



"Éppen ezért elutasítunk minden olyan törekvést, amely fűnyíróelv mentén, a helyi realitások figyelmen kívül hagyásával kezelné az ország kulturális intézményrendszerének átalakítását" - áll a nyilatkozatban, amelynek aláírói tiltakoznak a tervezett "létszám alapú és diszkriminatív intézkedés" ellen.



Hangsúlyozzák, hogy a lokális értékeket és jellegzetességeket mellőző, központosító intézkedések nagy kárt tudnak okozni a kisközösségek életében, ezért ártalmasnak tartják az önkormányzatiság elvének csorbítását, és szorgalmazzák az érintett ágazatok képviselői és a döntéshozatalban érintett felek közötti mielőbbi konstruktív párbeszédet.



A bukaresti kormány rendelettervezete ellen - amely a költségvetési hiányt hivatott csökkenteni - a napokban Korodi Attila csíkszeredai és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester is szót emelt. Rámutattak: a tervezett intézkedés ellehetetlenítené a magyar kulturális intézmények működését, a kisvárosok közösségi életét, és etnikumok közötti környezetben a magyar intézmények létét is veszélyezteti.



Romániában hétfőn az állami kiadások "lehető legnagyobb mértékű" csökkentését és a költségvetési bevételek növelését célzó intézkedéscsomagról állapodtak meg a kormánypártok. A takarékossági intézkedések intézmények összevonását és felszámolását is jelentik. A kiadások csökkentésével év végéig mintegy 6 milliárd lejes (468 milliárd forint) megtakarítást akarnak elérni.



MTI