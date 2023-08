Újra leadták a lövéseket

2023. augusztus 4. 21:43

Több, mint száz lövés leadásával rekonstruálták a 2018-as, 17 halálos áldozatot követelő floridai középiskolai tömeggyilkosságot pénteken a bírósági per részeként.

A bíróság az áldozatok hozzátartozói, és sebesültek által indított polgári perben rendelte el a tragédia felelevenítését Parkland városban, a Marjory Stoneman Douglas középiskolánál. Azt próbálják megállapítani, hogy megfelel-e a valóságnak az iskola biztonságáért felelős egykori rendőrtiszt, Scot Peterson állítása, miszerint azért késlekedett a beavatkozással, mert nem lehetett pontosan hallani minden lövést, így nem derült ki a támadás súlyossága.



A rendőrtisztet és munkaadóját, a Boward Megyei Rendőrhatóságot (Boward County Sheriff's Office) azzal vádolják, hogy elmulasztotta kötelességének teljesítését abban, hogy megvédje az iskolában tartózkodókat.



Scot Petersont júniusban a gondatlanság és kötelesség elmulasztása miatt indult bűntetőeljárásban az esküdtszék ártatlannak találta és felmentette, de attól függetlenül a polgári per folytatódott, amelyben a bizonyítottsági küszöb jóval alacsonyabb, mint a büntetőügyben.



A bizonyítási eljárásban ballisztikai és akusztikai szakértők vettek részt, az épületen belül mintegy 140 lövést adtak le, ahogy 2018 februárjában is történt, amelyek hangját technikusok rögzítették.



A háromszintes középiskolai épületben pénteken reggel a szövetségi törvényhozás, a Kongresszus kilenc képviselőjéből álló küldöttség is megjelent, ami az első ilyen politikusi látogatás volt az öt és fél éve elkövetett bűncselekmény óta. A hatóságok az épületet 5 éve bizonyítékként kezelik, kerítéssel vették körbe. A folyosókon és osztálytermekben, minden érintetlenül maradt úgy, ahogy a lövöldözéskor hagyták, a kitört ablaküvegektől, a tankönyveken és nyitva hagyott laptopokon keresztül a vérfoltokig.



A tervek szerint a rekonstrukció és minden jogi eljárás lefolytatását követően az épületet lerombolják.



2018. februárjában az iskola volt diákja, Nikolas Cruz felfegyverkezve megrohanta az épületet, ahol 14 diákot és az iskolai személyzet 3 tagját gyilkolta meg 6 percig tartó ámokfutása során. A ma 24 éves tettest elfogták, 2021-ben a bíróság előtt elismerte bűnösségét, amivel elkerülte a halálbüntetést és tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.



A Parkland-i középiskolai lövöldözés az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb középiskolai, és egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése volt, aminél több halálos áldozatot csak a 2012-ben a Sandy Hook, és a 2022-ben a Robb általános iskolánál elkövetett vérengzés követelt, mindkét helyen 20-nál több halottal.



MTI