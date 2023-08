Jelentős károk Hajdú-Bihar vármegyében

2023. augusztus 5. 00:00

Sok riasztást kaptak a tűzoltók Hajdú-Bihar vármegyében péntek este a viharos időjárás miatt, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az erős szél jelentős károkat okozott - tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t.

Debrecenben és Püspökladányban fák és oszlopok dőltek ki, faágak szakadtak le, háztetők rongálódtak meg. Az utcákon hömpölygött az esővíz, pincékbe, garázsokba, néhol udvarokba és lakásokba is betört, mert az árkok és a szennyvízcsatornák nem tudták elnyelni a vizet.



Debrecenben az autóbuszok és a villamosok egy ideig nem tudtak közlekedni az úttestet elborító víz miatt.



A károk felszámolásán Debrecen és más települések tűzoltói is dolgoznak. A Déri múzeumban, amelynek pincéjébe az utcáról tört be a víz, karcagi hivatásos tűzoltók szivattyúztak, mentve az értékeket. A vérellátó állomás helyiségeiben fél méter magasan állt a víz, majd elszivárgott, mire a tűzoltók kiérkeztek.



A vármegye országútjain kidőlt fák és leszaggatott gallyak jelezték a vihar útját. Sáránd és Derecske között, a 47-es főútra dőlt ki egy nagy fa, és faágak nehezítették a közlekedést Hajdúszoboszló külterületén, a régi 4-es főúton, valamint a Hajdúszovát és Debrecen közötti úton -ismertette közleményében a katasztrófavédelem.

MTI