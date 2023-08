Még sokfelé várható eső, zápor, zivatar

2023. augusztus 5. 16:18

Várható időjárás vasárnap éjfélig: a Dunántúlon lévő zártabb felhőzetből még eső valószínű, míg főként a Dunától keletre egyre többfelé várhatók záporok, zivatarok. Ezek rendszerbe is szerveződhetnek, mely az éjszaka folyamán észak felé haladva okozhat sokfelé csapadékot, de a Dunántúlon továbbra is eső, záporeső lesz a jellemző. A zivatarokat nagyobb területen felhőszakadás, néhol károkozó szélroham, jégeső is kísérheti.

Vasárnap délelőtt még sokfelé várható eső, zápor, zivatar, majd délutántól már csökken a csapadékhajlam és a felhőzet is szakadozik, gomolyosodik. A szél szombaton többnyire élénk, vasárnap már erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 18 és 25 fok között várható.

MTI