Az ügyészek betiltanák Donald Trump szólásszabadságát

2023. augusztus 5. 21:23

Eltiltaná Donald Trumpot az ügyészség a nyilvános megszólalástól az ellene legutóbb megindított vádeljárás részleteivel kapcsolatban, a bíró szombaton két napot adott a válaszra a volt elnök számára.

Az igazságügyi minisztérium által felügyelt szövetségi vádhatóság pénteken adta be kérelmét a washingtoni kerületi bírósághoz, ahol a Donald Trump elleni vádemelés csütörtökön megtörtént a 2020-as elnökválasztás után történt események miatt.



Az ügyészek azt szeretnék elérni, hogy a bíróság tiltsa el Donald Trumpot és jogi képviselőit attól, hogy az ügy részleteiről kommunikáljanak a nyilvánosság előtt. Az indoklás szerint amennyiben Donald Trump a megkapott dokumentumok alapján a közösségi médiában tesz közzé bejegyzéseket "tanúkról, bírókról, ügyészekről, és másokról, akiknek köze van az ellene folyamatban lévő jogi ügyekhez", akkor annak megfélemlítő hatása van és akadályozza az igazságszolgáltatás rendszerének méltányos működését. A beadvány idézi a volt elnök egy pénteki bejegyzését a Truth Social közösségi oldalról, ahol úgy fogalmazott, hogy "Ha ti engem üldöztök, akkor én benneteket foglak üldözni".



Tanya Chutkan, az ügyben eljáró bíró szombaton azt közölte, hogy az ügyészi indítványra hétfő délutánig várja Donald Trump jogi képviselőinek válaszát.



Donald Trumpot a kedden nyilvánosságra hozott vádirat alapján csütörtökön Washington kerületi bíróságán helyezték vád alá négy vádpontban, amelyek a 2020-as elnökválasztás után történtekkel, részben a 2021. január 6-i zavargásokkal függenek össze. Az ügyészség többi között a hatalomátadás akadályozásával, a hivatalos eljárás késleltetésével és tudatos hazugsággal vádolja az elnököt az elnökválasztás eredményét illetően.



Donald Trump a bíróságon ártatlannak mondta magát az ellene felhozott vádakban. Április óta ez már a harmadik bűnvádi eljárás a volt elnökkel, és a republikánusok legnépszerűbb elnökjelöltje ellen, és összesen 78 vádponttal kell már szembenéznie.



Donald Trump péntek este egy kampányrendezvényen Alabama államban az újabb vádemeléssel kapcsolatban kijelentette, hogy minden egyes újabb ellene indult bűntetőeljárás növeli támogatottságát, és úgy fogalmazott, hogy "már csak egy vádemelésre van szükségünk ahhoz, hogy biztosítsuk a választási győzelmet". Ahogy mondta, ha ez megtörténik, akkor senki másnak nem lesz esélye a győzelemre.



A volt elnök ellen Georgia államban is zajlik bűnügyi vizsgálat, amelyet az állam ügyészsége a 2020-as választások eredményének megváltoztatására irányuló kísérlet gyanújával folytat. A várakozások szerint ebben az ügyben is hamarosan megtörténhet a vádemelés.

MTI