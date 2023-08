A nyugatias szél nagy területen lesz erős

2023. augusztus 6. 17:06

Várható időjárás hétfő éjfélig: vasárnap egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, a gyenge eső nagyrészt megszűnik, és záporos, zivataros csapadékgócok érkeznek nyugat felől. Éjszaka közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és eső, záporeső, zivatar szórványosan várható. Hétfőn míg az északnyugati, északi tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és gyenge intenzitású, időszakos eső is előfordulhat, addig délebbre kevesebb felhőzetre számíthatunk többórás napsütéssel, és arrafelé zápor, zivatar is csak kevés helyen alakulhat ki. Zivataroknak a teljes időszak alatt a délnyugati harmadban, illetve északkeleten van nagyobb esélyük. A nyugatias szél nagy területen lesz erős, helyenként (zivataroktól függetlenül) viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 16 fok között alakul, de a szélvédettebb délnyugaton és az északkeleti völgyekben pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 23 fok között valószínű.

MTI