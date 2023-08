Labdarúgó NB I - Megszerezte első győzelmét a ZTE; a VAR lebénult

2023. augusztus 6. 22:23

A kupagyőztes Zalaegerszeg 2-1-re nyert a vendég MTK ellen a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának vasárnapi játéknapján.

A ZTE-nek ez volt a negyedik tétmeccse és az első sikere az idényben - az első bajnokiját és a két Konferencia-liga-selejtezőjét elvesztette. Az újonc MTK egyelőre nyeretlen.

NB I, 2. forduló:

ZTE FC-MTK Budapest 2-1 (2-1)

ZTE Aréna, 1823 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Sajbán (3.), Tajti (45+4., 11-esből), illetve Németh K. (32.)

sárga lap: Szafronov (15.), illetve Zsóri (65.), Kosznovszky (94.)

ZTE FC:

Gyurján (Senkó 70.) - Huszti, Mocsi, Szafronov, Csóka (Gergényi, 37.) - Mim (Soltész, 78.), Sankovic, Kovács B. (Szendrei, 37.), Tajti - Ikoba (Szalay, a szünetben), Sajbán

MTK Budapest:

Demjén - Hej, Kádár, Bobál D. (Molnár R., 82.) - Kovács M. (Spalek, 87.), Kata, Thiam (Kosznovszky, 59.), Bognár, Antonov - Németh K., Stieber (Zsóri, 59.)

Eseménydús első néhány percet láthatott a közönség. A hazaiak hamar megszerezték a vezetést, de egy perccel később 11-est harcolt ki az MTK, mert Szafronov a büntetőterületen belül felrúgta Katát. A labda mögé Antonov állt oda, de csúnyán fölé rúgta. A folytatásban a vendégek birtokolták többet a labdát, veszélyesebbek is voltak ellenfelüknél, a ZTE leginkább távoli lövésekkel próbálkozott, ám nem igazán tette próbára Demjént. A vendégtámadások hamarosan góllá értek, majd az első játékrész hajrájában részben sérülés, részben taktikai ok miatt kettőt is cserélt Boér Gábor, a házigazdák vezetőedzője. Mintegy keretbe foglalva a félidőt, a szünet előtt ismét előnybe kerültek a zalaiak: egy beadás után Hej kezére pattant a labda, Csonka játékvezető pedig a videobíró segítségével büntetőt ítélt, amelyet Tajti értékesített magabiztosan.



A fordulás után is mezőnyfölényben játszottak a fővárosiak, a hazaiak játékát sok eladott labda jellemezte. A 63. percben közel volt az egyenlítéshez az MTK, a frissen beállt Zsóri fejesénél azonban kisegítette Gyurjánt a kapufa.

Néhány perc múlva aztán a zalaegerszegi kapust le kellett cserélni, mert Zsóri - teljesen feleslegesen - kézzel az arcába csapott, amiért sárga lapot kapott.

(Itt a VAR lebénult, ez ugyanis olyan szabálytalanság volt, hogy hatása beláthatatlan: a kapus szeme sérült meg ugyanis, és piros lap járt volna. A VAR alkalmasságát legalább három eset megkérdőjelezte eddig ebben a fordulóban – gondola.)

A hajrában többnyire a házigazdák térfelén folyt a játék, de az MTK nem tudott élni a helyzeteivel, a Zalaegerszeg viszont szórványos kontráiból veszélyeztetett, egy szabadrúgás után kapufát is rúgott. A ZTE-nek végül sikerült kivédekeznie a kilencperces ráadást is, így otthon tartotta a három pontot.

MTI; Gondola