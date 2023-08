Jelentős változás a fogászatoknál

2023. augusztus 7. 13:56

Eredetileg 2030-ra tervezte az Európai Unió azt, hogy teljesen betiltja az amalgámos fogtömések alkalmazását, de az Európai Bizottság javaslata alapján akár már két év múlva tilalom alá helyezhetik az ezek használatát – sőt, az amalgám előállítását, importját és exportját is annak környezetkárosító higanytartalma miatt – írta a Transtelex. Az amalgám egyik alapanyaga a higany, amelyet mostanában nagy erőkkel vonnak ki a hétköznapjainkból.

Feltűnhetett a higanyos lázmérők és vérnyomásmérők eltüntetése, de például az elemeket és különféle más elektronikai eszközöket is higanymentesre cseréltek. A higanyt azonban az iparban még széles körben használják. Igaz, nem az EU-ban, ott már korábban betiltották - így az amalgám fogtömés maradt a higany legelterjedtebb felhasználása a kontinensen. Pedig világszerte nagyon fontos lenne megszabadulni tőle, hiszen a mérések szerint a légkörben található higany szintje 500 százalékkal, az óceánok vizének higanykoncentrációja pedig 200 százalékkal haladja meg a természetes szintet.

Vissza az amalgámtömésekhez: ezzel az anyaggal könnyű dolgozni, és a belőle készült tömés hosszú élettartamú. Hermann Örs fogorvos elmondása szerint a 15-30 éve betett amalgám tömésekből nem oldódik ki semmi.

„Az amalgám tömés kétszer veszélyes, amikor betevődik és amikor kivevődik. Amikor beteszik akkor azért, mert még nincs megkötve, de ha szakszerűen látják el a pácienst, akkor nem okoz kárt, amikor kivevődik, akkor pedig azért, mert amikor a fúró az amalgámot éri, akkor higanygőz szabadulhat fel, de ez az elszívóval biztonságosan megoldható” – mondta a Transtelexnek. Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága mindenesetre most azt ajánlja, hogy a fogászati amalgám használatának tilalmát már 2025. január 1-jétől terjesszék ki az unió teljes lakosságára – kivéve ha a használata egészségügyi okokból, például allergia vagy a nyálelválasztás szabályozásával kapcsolatos problémák miatt indokolt –, tiltsák be a fogászati amalgám unión belüli gyártását és kivitelét ugyancsak 2025. január 1-jétől, illetve hatféle lámpa gyártását, behozatalát és kivitelét is. Az ajánlást az EB elfogadta, ősszel kerül az Európai Parlament elé.

InfoStart