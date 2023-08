Visszatérőben a Covid, beigazolódhat a virológus jóslata

2023. augusztus 7. 13:58

Az elmúlt hetek folyamán ismét emelkedésnek indult a szennyvíz koronavírus-koncentrációja, amelynek következtében a járvány felerősödésére, új hullámokra lehet számítani. Rusvai Miklós virológus szerint azonban komoly aggodalomra nincs ok, a vírus ugyanis megszelídült, az emberiség pedig az oltás vagy a fertőződés révén immunizálódott. Ennek következtében – bár egyéni áldozatai továbbra is lesznek – már nem arról a halálos kórságról beszélünk, mint három és fél évvel ezelőtt.

A koronavírusnál is egyre inkább úgy tűnik, hogy minél többször betegedik meg valaki, annál kevesebb bajt fog okozni a szervezetben, így inkább csak egy náthára fog hasonlítani. Az is lehet, hogy már most sokkal többen fertőzöttek, de a tünetek enyhesége miatt ezt nehezen viszik észre – nyilatkozta az Inforádióban a szakember, aki úgy vélte, hogy a koronavírusos nátha egyre inkább a fiatalok betegsége lesz, az idősek ugyanis – mivel többször voltak betegek – immunisabbak.

A Magyar Nemzet kérdésére a virológus korábban már jelezte, hogy ősszel a légzőszervi vírusfertőzések között a Covid szintén jelen lesz, s nem kétséges, hogy az esetszám is emelkedni fog. A szakember ugyanakkor nem tartotta kizártnak azt sem, hogy a fertőzés nem várja ki a hűvös időt, és a tavalyi évhez hasonlóan már nyár végén, ősz elején felüti a fejét. Mint mondta, tavaly augusztusban az úgynevezett nyári Covid a szakembereket is meglepte, visszagondolva azonban logikus volt, hogy be fog következni.

A tavaly januári–februári járványhullám után ugyanis az immunitás hat hónapig tartott a fertőzésen átesettekben, majd augusztusra gyengülni kezdett, így az emberek is fogékonyabbak lettek a fertőzésre. Rusvai Miklós szerint a mostani helyzet is hasonló. – Mivel februárban tetőzött a légzőszervi járvány – amiben a Covid mellett már más vírusok is szerepet játszottak –, ezért most sem elképzelhetetlen, hogy még nyár végén, ősz elején ismét megugrik a betegek száma – magyarázta a virológus.

Magyar Nemzet