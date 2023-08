Gyengén vagy közepesen felhős idő mellett többórás napsütés várható

2023. augusztus 7. 17:32

Várható időjárás kedd éjfélig: htfő estig az északi tájakon többnyire erősen felhős lesz az ég, és gyenge intenzitású, időszakos eső is előfordulhat. Máshol kevesebb felhőre, több napsütésre számíthatunk, és helyenként lehet zápor, esetleg még egy-egy zivatar. Estétől fokozatosan megszűnik a csapadék, ezzel együtt csökken a felhőzet.



Kedden gyengén vagy közepesen felhős idő mellett többórás napsütés várható, délutántól nyugat felől magasszintű felhőzet is érkezik. Az északi tájakon néhány helyen futó zápor, az északkeleti határ közelében esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Hétfő délután a nyugatias szél az ország délnyugati részeit leszámítva nagy területen lesz erős, északon olykor viharos, estétől azonban mérséklődik a légmozgás.



Kedden a délnyugati tájak kivételével élénk, északon helyenként erős nyugati szél várható.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre érzékeny helyeken kissé hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 20 és 25 fok között valószínű.

MTI