Az Iszlám Állam támogatóival kommunikált

2023. augusztus 7. 23:39

Kapcsolatban állt az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, és békés muszlimok elleni terrortámadásra készülhetett az a boszniai férfi, akit hétfőn fogtak el a hatóságok a közép-boszniai Zenicában - közölte az ország ügyészsége hétfőn.

A 43 éves férfi korábban már ült börtönben terrorcselekményekért, valamint azért, mert részt vett a szíriai harcokban.



Azzal gyanúsítják, hogy az Iszlám Állam támogatóival kommunikált különböző digitális csatornákon keresztül, és iránymutatást kért telefonnal működésbe hozható robbanószerkezet építéséhez. A közlemény szerint olyan muszlim tanítók elleni támadásra készült, akik ellenzik a militáns cselekedeteket, és a szélsőséges tevékenységekről a hatóságokat is rendszeresen értesítik.



A nyugat-balkáni országokból - főleg Bosznia-Hercegovinából és Koszovóból - 2012 óta több százan csatlakoztak az Iszlám Államhoz a szíriai és iraki harcokban, ám a hatóságok információi szerint 2016 óta nem indultak útnak harcosok a térségből. Ennek egyik oka az, hogy Bosznia-Hercegovina törvényben tiltja a részvételt külföldi fegyveres konfliktusokban, illetve a toborzást és a kiképzést is, és azokat is bünteti, valamint megfigyeli, akik visszatértek a harcterekről. Eddig 46 visszatérő iszlamistát ítéltek el.



A boszniai muszlimok többsége kerüli a szélsőségeket, de többen is csatlakoztak az iszlám radikális ágához, a szalafista mozgalomhoz, amelyet az 1992-1995-ös boszniai háború idején a térségbe érkező külföldi harcosok, a mudzsahidek terjesztettek el.



MTI