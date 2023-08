Iraki biztonsági erők az Iszlám Állam ellen

2023. augusztus 8. 07:00

Az önálló iraki biztonsági erők Iszlám Állam ellen elért eredményeit méltatta az amerikai védelmi miniszter hétfőn, amikor megalakult az amerikai-iraki biztonsági együttműködés új fóruma.

Lloyd Austin miniszter az Egyesült Államok-Irak Közös Biztonsági Együttműködés Párbeszéd (US-Iraq Joint Security Cooperation Dialogue - JSCD) első ülésén országa további elkötelezettségét hangoztatta a biztonságos, stabil és szuverén Irak iránt. Hozzátette, hogy az Iszlám Állam változatlanul fenyegetést jelent, annak ellenére, hogy az iraki biztonsági erők óriási előrelépést tettek a tartós győzelem felé.



A miniszter azt is megerősítette, hogy a Egyesült Államok, az iraki kormány kérésére, továbbra is kész folytatni kiképzési, tanácsadói és segítői tevékenységet az Iraki Biztonsági Erők oldalán, valamint hírszerzési információkat megosztani.



A most létrejött együttműködés folytatása a 2021 júliusában alakult amerikai-iraki stratégiai kezdeményezésnek, amely a 2008-as Stratégiai Keretmegállapodásra épült. A 2008 novemberében aláírt megállapodás vezetett el az amerikai harcoló erők teljes kivonásához Irakból 2021. decemberben.



Az amerikai védelmi minisztérium hétfőn, egy kongresszusi meghallgatása reagálva, közleményben erősítette meg együttérzését a 2021. augusztusi afganisztáni kivonulás során meghalt 13 amerikai katona családjaival, akik hozzátartozójukat a kabuli repülőtér közelében elkövetett merényletben vesztették el.



A szóvivő által kiadott dokumentum szerint a Pentagon "örökké hálás lesz az elesettek szolgálatáért, áldozatáért és elkötelezettségéért, amelyet az evakuációs művelet idején mutattak".



Hétfőn az amerikai kongresszus kezdeményezésére rendezett meghallgatáson a csaknem két éve, szolgálat közben meghalt katonák szülei tettek nyilatkozatot.

Többségük kritizálta az amerikai kormányzatot, rendezetlennek nevezve az afganisztáni kivonulást, ami véleményük szerint hozzájárult gyermekük halálához.



MTI