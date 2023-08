USA: több száz millió dollár támogatás függ a nigeri válság kimenetelétől

2023. augusztus 9. 00:08

Az Egyesült Államok több száz millió dolláros pénzügyi támogatása a tét, hogy Nigerben sikerül-e helyreállítani a törvényes rendet - közölte kedden az amerikai külügyminisztérium szóvivője.

Matthew Miller napi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy van visszaút, nyitva tartják a tárgyalások lehetőségét a katonai hatalomátvétel résztvevőivel. Hozzátette, hogy erről is szó volt Victoria Nuland külügyi államtitkár Niameyben tett hétfői tárgyalásain.



A magas rangú amerikai diplomata hétfőn újságíróknak telefonon arról számolt be, hogy több órán keresztül személyesen tárgyalt Moussa Salao Barmou vezérkari főnökkel, akinek világossá tette, hogy nehézzé válnak az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok, amennyiben a hatalomátvétellel megnyitott utat követi.



Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a felajánlott diplomáciai rendezésre szolgáló ajtót nyitva tartják. Arról is beszámolt, hogy nigeri megbeszélésén szóba került az orosz Wagner magánhadsereg megjelenése, amellyel kapcsolatban figyelmeztette tárgyalópartnereit. Megjegyezte, hogy nem érkezett sok reakció a figyelemfelhívásra.



A tárgyalás után hétfőn kiadott közleményben az amerikai külügyminisztérium ismét felszólította a hatalomátvétel irányítóit arra, hogy bocsássák szabadon az alkotmányellenesen fogva tartott Mohamed Bazoum elnököt és családját, valamint a többi őrizetbe vettet. A közlemény szerint az Egyesült Államok szüneteltet bizonyos segélyeket Niger kormánya számára, és újraértékeli, valamint felülvizsgálja a további támogatásokat.



Miller tájékoztatása szerint egyebek között a Niger terrorelhárítási képességeit erősíteni hivatott nemzetközi katonai kiképzési és oktatási, valamint a békefenntartó műveletek és a hadsereg pénzügyi támogatási programjának finanszírozását szüneteltetik.



MTI