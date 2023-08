Rendőrökre lőttek embercsempész bűnözők az M5-ösön

2023. augusztus 9. 12:40

Vádat emeltek az M5-ös autópályán tavaly novemberben a rendőrökre rálövő embercsempészek és bűnszervezeti társaik ellen - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel. Az elkövetőkkel szemben fegyházbüntetést és kiutasítást indítványoztak.

A vádirat szerint az ügy hat vádlottja egy olyan bűnszervezet tagja volt, amely embereket csempészett Nyugat-Európába, elsősorban Németországba. A többszintű, leplezetten működő szervezetben elkülönültek a vezetők, mások végezték a migránsokat szállító személyek toborzását Németországban, további elkövetők szerezték be a szállításhoz használt gépjárműveket. Voltak, akiknek a migránsok tényleges szállítása volt a feladatuk, valamint külön szinten szervezték az átjutást a határon. A bűnszervezet kiterjedt Magyarországra, Szerbiára, Németországra és Norvégiára - tudatta a főügyészség.



A közlemény szerint tavaly novemberben egy Németországban frissen beszervezett 21 éves iraki férfi és 28 éves iraki társa, valamint velük váltópárban egy német és egy török állampolgárságú férfi mint szállító, két további iraki férfi pedig mint úgynevezett előfutó tervezett részt venni a bűnszervezetben.



Miután a migránsok szállításhoz beszereztek egy kisbuszt, az egyik előfutó előzetesen felhívta a szállítást végző társai figyelmét arra, hogy a járműben elhelyezett egy fegyvert is. Utasította őket, hogy ha összeütközésbe kerülnének a rendőrökkel, akkor azt használják, mivel a szállítást minden körülmények között végre kell hajtani.



November 14-én hajnalban a két iraki szállító a magyar-szerb határnál a kisbusszal felvett huszonegy szír illegális határátlépőt, akik több mint 25 millió forintnak megfelelő összeget fizettek az embercsempészeknek. A szállítókat a másik két iraki férfi előfutóként, külön gépkocsival kísérte. Közben a német és török férfiből álló váltópáros egy budapesti szállodában várakozott.



Az út során, az M5-ös autópályán Budapesthez közeledve a szállítók észlelték, hogy több rendőrségi gépjármű is felfigyelt rájuk és üldözőbe vette őket. A kisteherautó sofőrje ezért gyorsított, hirtelen sávváltásokat is végrehajtott, ami fokozottan megterhelte a szállított embereket. A csempészett szírek csak úgy fértek el a járműben, hogy egymáson ültek a sötétben, miközben alig kaptak levegőt, mert a zárt raktérben sem ablak, sem szellőztetés nem volt - ismertették.



Az előfutók elhajtottak, de egyikük még felhívta a szállítókat, hogy ne álljanak meg, továbbá közvetítette nekik a bűnszervezet Norvégiában tartózkodó vezetőjének azt az utasítását, hogy vegyék elő a gépjárműben elrejtett gáz-riasztó fegyvert, és azt a menekülésük érdekében használják is. Az utasoldalon ülő 21 éves iraki férfi ennek eleget téve több lövést adott le az őket üldöző rendőrök irányába, majd a gépjárművet a raktérben tartózkodó szír állampolgárokkal együtt az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán, a Nagykőrösi úti felüljárón hátrahagyva társával megszökött. Őket még aznap reggel a Terrorelhárítási Központ (TEK) bevetési egysége elfogta egy közeli erdős területen - emlékeztettek.



A TEK az M1-es autópályán feltartóztatta és elfogta a menekülő előfutókat is, az általuk időközben a szállodában felvett német és török társukkal együtt.



A Fővárosi Főügyészség a négy iraki férfival szemben bűnszervezetben, vagyoni haszonszerzés végett, államhatár átlépéséhez több embernek segítséget nyújtva, a csempészettek sanyargatásával, fegyveresen elkövetett embercsempészés, két társukkal szemben bűnszervezetben részvétel miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékhez - olvasható a közleményben.



A hivatalos személy elleni erőszak bűntette és közúti veszélyeztetés bűntette miatt az eljárást a hatásköri szabályokra figyelemmel a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség folytatja - jegyezték meg.

MTI