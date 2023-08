400 éves elsüllyedt hajót találtak – tele borral

2023. augusztus 9. 23:21

Régészek egy 400 éves elsüllyedt hajót találtak Németországban, amely a médiajelentések szerint “kiváló minőségű borral” volt tele. A roncsot eredetileg 2022-ben fedezték fel a Trave folyó fenekén, amely Németországon keresztül a Balti-tengerbe folyik. A beszámolók szerint a régészek megállapították, hogy a német hajóroncs különbözik más közeli hajóroncsoktól. A világ legrégebbi borai közül néhányat a hajó tavalyi felfedezése óta zajló mentési munkálatok során találtak meg – számol be a Newsweek.

A hajó feltehetőleg a 15. századtól a 18. századig tartó felfedezések korában hajózott. A Balti-tenger partján fekvő németországi Lübeck városában a régészek június óta több mint 450 fadarabot fedeztek fel a hajóroncsból. Egy ideig a helyi politikusok vitatkoztak azon, hogy meg kell-e menteni a maradványokat – jelentette a Die Welt című német lap. Miután a régészek engedélyt kaptak a roncs megmentésére, egyre több nyomot találtak a hajó rendeltetésére vonatkozóan. Minden egyes lelet újabb részleteket fedett fel a hajóroncsról.

“A hajó több titkot tárt fel, mint amit remélni mertünk” – mondta Dirk Rieger, Lübeck vezető régésze a Die Weltnek. Az azonban továbbra is rejtély, hogy ki volt a hajó tulajdonosa, és honnan származik a rakomány. Van néhány nyom: 80 hordónyi égetett meszet találtak a hajón, eredeti helyén. Ezek némelyikén a régészek több márkanevet is találtak, amelyek az áru gyártójáról adnak információt. Hétköznapi tárgyakra is bukkantak, amelyek némi betekintést nyújthatnak abba, hogy kik lehettek a hajó fedélzetén. A legtöbb tárgyi leletet a tatban találták, és jó minőségű boros- és pálinkásüvegekből állt. Felfedeztek ezenkívül háromlábú edényeket és fonott tárolókosarakat, valamint díszített edényeket is. Mindezek arra utalnak, hogy a fedélzeten létezett egy társadalmi struktúra, illetve arra, milyen evési és ivási szokásokat követtek az utasok.

A hajó tatja jól megmaradt, míg az orr nagyrészt megsemmisült. Egyértelmű, hogy a hajót teherszállításra szánták. Úgy tűnik, hogy ez a hajó jelentősen különbözött a Balti-tengeren felfedezett többi hajótól. A régészek megállapították, hogy ez a példány nem lapos fenekű, ahogyan azt eredetileg gondolták, hanem gerinccel rendelkezik.

“Meglepődtünk a fa jó állapotán és mindenekelőtt a törzs felépítésén” – mondta Rieger a Die Weltnek.

Egy másik meglepő felfedezés, hogy a hajótest különösen nagy volt, körülbelül 23 méter hosszú. A hajó nem hasonlít más modern holland modellekre, amelyek ebben az időben a közlekedtek. Valószínű, hogy Lübeckben építették holland hajóépítők nyomán. Most, hogy több száz tárgyat sikerült megmenteni, a terv a végéhez közeledik. Az egyik utolsó tárgy, amelyet partra hoztak, a hajó kormánylapátja volt.

hellomagyar.hu