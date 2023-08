Orosz kém bukott le Németországban

2023. augusztus 10. 10:20

Oroszországnak folytatott kémkedés gyanúja miatt letartóztatták a német hadsereg (Bundeswehr) beszerzési hivatalának (BAAINBw) egyik munkatársát - közölte csütörtökön a szövetségi legfőbb ügyészség.

A közleményben Thomas H. néven azonosított német állampolgár a nyomozás eddigi adatai szerint az idén májustól többször megkereste a bonni orosz főkonzulátust és a berlini orosz nagykövetséget, és együttműködést ajánlott fel. Egy alkalommal át is adott a hivatalnál végzett munkája révén szerzett információkat, mégpedig azzal a szándékkal, hogy eljuttassa egy orosz hírszerző szolgálathoz.



A férfit kedden vették őrizetbe Koblenzben, és a szövetségi legfelsőbb bíróság utasítására előzetes letartóztatásba helyezték. Otthonát és munkahelyét átkutatták. Ügyében a szövetségi bűnügyi hivatal nyomoz a katonai elhárítással (MAD) és a szövetségi alkotmányvédelmi hivatallal (BfV) - közölték.



Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter az esettel kapcsolatban kiemelte, hogy az Ukrajna elleni orosz háború "Németországban is megváltoztatta a biztonsági helyzetet". A kémkedés, a dezinformációs kampányok és az informatikai támogatások veszélye "más dimenziót öltött", ugyanakkor Thomas H. ügye is azt mutatja, hogy a hatóságok "szemmel tartják a németországi orosz kémkedést, és következetesen fellépnek ellene" - mondta a miniszter az ARD országos köztelevízió hírportálján idézett nyilatkozatában.



MTI