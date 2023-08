Az olasz maffiát támogató budapesti ügyvédnő

2023. augusztus 10. 13:37

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön elrendelte annak a budapesti ügyvédnőnek az átadási letartóztatását és átadását, aki ellen az olasz hatóság bocsátott ki európai elfogatóparancsot - közölte a bíróság az MTI-vel.

A törvényszék a közleményében azt írta, hogy a magyar állampolgárságú, ügyvédként dolgozó ügyvédnő ellen a Catanzarói Bíróság bocsátotta ki az elfogatóparancsot bűnszervezetben való részvétel, csalással kapcsolatos bűncselekmények, valamint bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása miatt.



A nő a társaival együttműködve - akik a 'Ndrangheta szövetség tagjai - Olaszországban és külföldön is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak. Ügyvédi státuszát kihasználva, bűntársaival formálisan vezette a budapesti ügyvédi irodájára bejegyzett és ott működtetett magyarországi cégeket, azokat azonban valójában a bűnbanda vezetője működtette és teljes körűen ellenőrzése alatt tartotta, illegális vagyonátruházás, pénzmosás, bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosására használta - írta a törvényszék.



A közlemény szerint az ügyvédnő 2023. január 26-a óta ideiglenes átadási letartóztatásban volt, átadási letartóztatását és átadását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön rendelte el, azonban az átadás végrehajtását legfeljebb 2024. augusztus 10-ig elhalasztotta. Az elhalasztás indokoltságát a bíróság háromhavonta - a nő ellen a Fővárosi Törvényszéken folyamatban lévő másik büntetőeljárás idejére - felülvizsgálja.



A törvényszék a végzésében megállapította, hogy "a terhelt vonatkozásában alkalmazni kell a specialitás elvét, amely szerint vele szemben az olasz igazságügyi hatóság az elfogatóparancsban szereplő bűncselekményeken kívül nem indíthat és nem is folytathat egyéb büntetőeljárást".



A végzést az ügyészség képviselője tudomásul vette, míg a nő és védője fellebbezést jelentett be az ellen, így az eljárás a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik - közölte a bíróság.



MTI