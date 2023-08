Labdarúgó NB I - Hajrágólokkal döntetlent játszott Újpesten a Mezőkövesd

2023. augusztus 12. 20:37

Az Újpest házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesddel a labdarúgó NB I harmadik fordulójának szombati játéknapján.

Kuttor Attila, a mezőkövesdi csapat vezetőedzője a labdarúgó NB I 3. fordulójában játszott Újpest FC - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2023. augusztus 12-én. MTI/Kovács Tamás

A fővárosiak így továbbra is veretlenek, míg a borsodiak első pontjukat szerezték a mostani idényben.

NB I, 3. forduló: Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0) ---------------------------------------- Szusza Ferenc Stadion, v.: Berke



gólszerzők: Simon (88.), illetve Lehoczky (92.) sárga lap: Filip (50.), Beriasvili (79.)

Újpest FC:

---------

Nikolic - Kastrati (Ganea, 57.), Anculasz, Hall, Tamás - Ljujic (Jevtoski, 85.), Onovo, Mörschel (Simon 74.) - Kiss T. (Pauljevic, 57.), Ambrose, Csoboth (Mack, 74.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

--------------------

Piscitelli - Beriasvili, Lukic, Pillár, Filip - Brtan, Cseke (Lehoczky, 80.), Vajda (Gomis, 80.) - Szalai, Illés (Hudák, 80.), Drazic

Az első percek tapogatózása után Ljujic távoli lövésénél Piscitellinek kellett bravúrral hárítania, és a folytatásban is a több helyzetet is kidolgozó lila-fehérek akarata érvényesült, ugyanakkor az igazi átütő erő hiányzott a játékából. Az első félidő második fele jobbára eseménytelen mezőnyjátékkal telt.



A fordulás után ismét az Újpest volt az aktívabb, a hazaiak Anculasz révén felső léc eltalálásáig is eljutottak, de a fegyelmezetten és szervezetten védekező Mezőkövesd - olykor Piscitelli nagy védéseinek is köszönhetően - sokáig sikeresen őrizte hálóját a góltól. A túloldalon a borsodiak legszebb támadása lesgóllal zárult, ezt leszámítva azonban a vendégek szinte semmi veszélyt nem jelentettek Nikolic kapujára.



A hajrára aztán felpörögtek az események, az újpestieknek a 88. percben sikerült feltörniük a mezőkövesdi védelmet: egy bal oldali akció végén Ganea középre gurítását követően a hozzá hasonlóan csereként beállt Simon 11 méterről, középről a jobb felső sarokba lőtt. A slusszpoén azonban a vendégeké volt, mivel a ráadásban Nikolic aláfutott egy távoli, bal oldali beadásnak, az arra járó Lehoczky pedig néhány lépésről az üres kapuba fejelt. A hazaiak kapusa, egyben csapatkapitánya a lefújás után egyből a hazai közönséghez ment, és kezét feltéve kért elnézést hibájáért, ami két pontjába került együttesének.

MTI