Labdarúgó NB I - Paksi döntetlen a DVTK otthonában

2023. augusztus 12. 22:48

A Paks 1-1-es döntetlent játszott az újonc Diósgyőr vendégeként a labdarúgó NB I harmadik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A paksiak így két döntetlennel rajtoltak, mivel a második fordulós összecsapásukat a Konferencia-ligában érdekelt Debrecen kérésére elhalasztották, míg a miskolciak egy-egy győzelmet, döntetlent és vereséget számlálnak eddig.

NB I, 3. forduló:

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-1 (1-1)

--------------------------------

Miskolc, 6649 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Edomwonyi (16.), illetve Könyves (28.)

piros lap: Temesvári (86.)

sárga lap: Holdampf (97.), illetve Temesvári (50., 86.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Sentic - Farkas (Csirmaz, 58.), Szatmári, Bárdos, Stephen - Klimovics (Acolatse, 58.), Vallejo, Holdampf - Lukács (Gera, 70.), Edomwonyi (Jurina, 70.), Pozeg

Paksi FC:

---------

Szappanos - Kinyik, Temesvári, Silye (Bőle, 75.) - Kovács K., Windecker, Vas, Papp, Balogh B. - Könyves (Böde, 75.), Szabó B. (Hahn, 66.; Lenzsér, 86.)

A Diósgyőr nagy lendülettel kezdte az összecsapást, de ez eleinte csak szögletekben nyilvánult meg, helyzetekben nem. Bár a Paks is a rá jellemző támadó szellemű futballt próbálta játszani, mégis a DVTK elképzelése szerint alakult az első negyedóra, melynek végén Edomwonyi fejesével vezetést is szereztek a hazaiak. A folytatásban is a miskolciak irányítottak, a Paks aztán a félidő derekán magához ragadta a kezdeményezést, először Sentic még védeni tudott, de Könyves lövésénél már a horvát kapus is tehetetlen volt.



A térfélcserét követően az iram nem, de a színvonal valamelyest visszaesett. A gólhoz a DVTK járt közelebb, Szappanosnak bravúros védésre is szüksége volt, hogy megőrizze kapuját a második találattól, más esetben pedig a pontatlan lövések és a technikai hibák akadályozták meg az újabb hazai gólt. A túloldalon Sentic rossz labdaátvételből induló félpályás szólója okozott izgalmat, de a kapus labdavesztése után nem jutott lövőhelyzetig a Paks. A hajrában Temesvári kiállítása miatt megfogyatkozott a zöld-fehér csapat, szervezett védekezéssel és egy újabb Szappanos-bravúrral azonban megtartotta a döntetlent a hátralévő percekben.



MTI