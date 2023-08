A legtöbb helyen befejeződött az aratás

2023. augusztus 13. 10:48

Hazánkban a legtöbb helyen gyakorlatilag befejeződött az aratás, az ország kenyere a kihívások ellenére idén is biztosított - tudatta Nagy István agrárminiszter az MTI-vel közleményben vasárnap.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt héten lehullott jelentős mennyiségű csapadék megnehezítette és megakasztotta a betakarítási munkákat. A még le nem aratott gabonák sok helyen megdőltek. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt országosan még valamivel több, mint 30 ezer hektár őszi búza vár betakarításra, de ebből lehet, hogy egy jelentős rész már nem fog érdemben hasznot termelni a gazdálkodónak - tette hozzá.



Nagy István kiemelte, az őszi árpa aratása már az elmúlt hetekben befejeződött. Az országos termésátlag 5,5 tonna hektáronként, ami elmarad a várakozásoktól. A búza betakarítása is csaknem befejeződött, aratásának készültsége eléri a 96 százalékot, és 5,6 tonna körüli hektáronkénti termésátlagot mutat.



Hangsúlyozta, a tavaszi árpa betakarítása is gyakorlatilag végéhez ért, 4,4 tonna hektáronkénti termésátlaggal. A tritikálé 96 százaléka be lett takarítva 4,7 tonna hektáronkénti átlaggal. A rozs betakarítása pedig 98 százalékos 3,3 tonna hektáronkénti termésátlaggal - sorolta a miniszter.



A nyári aratású kultúrák vetésterülete nőtt, többek között a termésbiztonság, a kisebb költségigény, valamint az ukrán gabona okozta piaci bizonytalanságok miatt a kukorica rovására - tette hozzá.



A tárcavezető kitért arra is, hogy az idei nyáron a gabona és olajosnövények felvásárlási árának rendkívül alacsony szintje okoz kihívásokat. A hazai felvásárlási tarifák és az irányadó párizsi árutőzsdei gabonajegyzési árak között óriásira nőtt a különbség. Az orosz-ukrán háború, az Ukrajnának biztosított teljes vámmentesség, a fekete-tengeri kikötők blokádja miatti szállítási lehetőségek folyamatos változása rendkívüli módon felbolygatta a világ gabonapiacát - fűzte hozzá.



Nagy István a nyári aratás kapcsán köszönetet mondott a gazdák szorgalmáért és kitartásáért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalaira. A biztonságos élelmiszer-ellátás nemcsak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági kérdés is - áll a közleményben.



A magyar mezőgazdaság több mint 20 millió ember ellátására képes, így jó érzés azt látni, hogy az ágazat szereplőire minden körülmények között a koronavírus-járvány idején vagy éppen az orosz-ukrán háború alatt is mindig lehet számítani - húzta alá az agrártárca vezetője.

MTI