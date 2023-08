Labdarúgó NB I - Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen – Videó!

2023. augusztus 13. 18:50

A legutóbb bronzérmes Debrecen hazai pályán 1-0-ra nyert a kupagyőztes ZTE ellen a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A Konferencia-ligában is versenyben lévő hajdúsági együttes még csak a második meccsét játszotta az élvonalban, és eddig nem vesztett pontot.

NB I, 3. forduló:



Debreceni VSC-ZTE FC 1-0 (0-0)

------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5011 néző, v.: Vad II.

gólszerző: Kiziridisz (83.)

sárga lap: Kiziridisz (95.), illetve Milovanovic (28.), Gergényi (88.), Ikoba (92.)

Debreceni VSC:

--------------

Milosevic - Baranyai, Dreskovic, Mojzis, Manrique - Loncar, Varga J. (Kusnyir, 80.) - Vajda (Dzsudzsák, 64.), Domingues (Lagator, 87.), Bódi (Kiziridisz, 64.) - Bárány (Mance, 64.)

ZTE FC:

-------

Senkó - Huszti (Klausz, 85.), Mocsi, Safronov, Gergényi - Milovanovic (Mim, 32.), Sankovic, Szendrei, Szalay (Németh D., 59.) - Tajti, Sajbán (Ikoba, 59.)

A Debrecen összeállítása nyolc helyen változott a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában csütörtökön, Bécsben gól nélküli döntetlent játszó csapathoz képest. A felforgatott együttes időnként szépen épített fel támadást, de komoly gólhelyzetet nem tudott kialakítani, játékából hiányzott a lendület és a határozottság a vendégek kapuja előtt, illetve sokszor pontatlanok voltak a passzok az akciók végén. Mezőnyfölényben futballozott a DVSC, de nem játszott alárendelt szerepet a ZTE, amely néhányszor veszélyt is tudott teremteni a hazai kapu előtt elsősorban Tajtinak köszönhetően, akiben a leginkább benne volt a gólszerzés lehetősége.



Élénk iramban kezdődött a második félidő, több ígéretes debreceni akció futott a jobb oldalon, de ekkor is pontatlanok voltak a befejezések, miközben a másik oldalon is akadt egy helyzet Sajbán fejesénél. Mozgalmas volt a játékrész, sokat támadott a hazai csapat, de aztán rövid időre megint ki tudott jönni a szorításból a ZTE. A DVSC lendületesen játszott, és a hajrá elején Kiziridisz vezetéshez juttatta csapatát: szép cselek után középen betört a 16-oson belülre és kilőtte a jobb alsó sarkot.

gol

Az eseménydús mérkőzésen sokáig jól tartotta magát a zalai csapat, de a lényegesen többet kezdeményező hazaiak kiharcolták a győzelmet, megérdemelten tartották otthon a három pontot, így pozitív élménnyel várhatják a Rapid Wien elleni, csütörtöki visszavágót.



MTI