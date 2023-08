Az al-Kaidával kapcsolatban álló tizenévest tartóztattak le Philadelphiában

2023. augusztus 15. 06:09

Terrortámadás előkészítésének gyanújával tartóztattak egy 17 éves fiút Philadelphiában, aki az al-Kaida terrorhálózat egyik szervezetével volt a kapcsolatban - jelentették be a hatóságok hétfőn.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a középiskolás korú fiatalember "jelentős" mennyiségű fegyverhez fért hozzá és bombát készített. Jacqueline Maguire ügynök közölte, hogy a letartóztatás több helyszínen tartott általános házkutatás után még pénteken történt. A gyanúsított nevét, életkorára és a folytatódó nyomozásra hivatkozva, nem hozták nyilvánosságra.



A megbízott nyomozó azt is elmondta, hogy a fiatal a fegyverek mellett bombakészítéshez szükséges eszközöket szerzett be, többi között taktikai felszerelést, vezetékeket, vegyszereket és detonátorként használható eszközöket. A vásárlások az elmúlt néhány hétben történtek, ami fenyegetést jelentő, prioritást élvező üggyé tette a gyanúsított megfigyelését, és felgyorsította a közbelépést, ami néhány héten belül megtörtént - mondta a nyomozás vezetője.



Arról is beszámolt, hogy a tizenéves akkor került a hatóságok látókörébe, amikor felvette a kapcsolatot az al-Kaida hálózatához tartozó, főként Szíriában aktív a Dzsihád és Tawhid Zászlóalj néven ismert szervezettel (Katibat al-Jihad al-Tawhid).



A hétfői sajtótájékoztatón elhangzottak szerint jelek mutattak arra is, hogy a fiú tengerentúli utazást készített elő annak érdekében, hogy csatlakozzon terrorcselekmény elkövetéséhez. Jacqueline Maguire arra a kérdésre nem válaszolt, hogy a gyanúsított pontosan miként lépett kapcsolatba a terrorszervezettel, de megjegyezte, hogy az ügy riasztó példája amerikai fiatalok radikalizálódásának.



A felhozott vádak között szerepel a bűncselekmény előkészítése, tömegpusztító fegyver birtoklása, gyújtogatás, katasztrófa okozása, illetve annak kockázata, valamint gondatlan veszélyeztetés - közölte Philadelphia kerületi ügyésze. Larry Krasner hozzátette, hogy a 17 éves fiatalt felnőttként szeretnék bíróság elé állíttatni szövetségi bűnvádi eljárásban.



MTI