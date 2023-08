Két tagot nevezett ki a köztársasági elnök a GVH Versenytanácsába

2023. augusztus 15. 23:28

Novák Katalin köztársasági elnök újabb hat évre a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává nevezte ki Váczi Nórát és Kuritár Dávidot - közölte a GVH kedden az MTI-vel.

Váczi Nóra 2010 októberében került be GVH Versenytanácsába, harmadik hatéves mandátumát szeptember 1-jén kezdheti meg. Az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) horizontális megállapodásokkal és erőfölénnyel való visszaélésekkel foglalkozó munkacsoportjának munkájában is részt vesz a szervezet képviselőjeként - közölték.



A tájékoztatás szerint Kuritár Dávid, a GVH Kartell Irodájának korábbi vezetője, második hatéves mandátumát 2023. szeptember 11-én kezdheti meg. A GVH képviseletében tagja az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) Kartell Munkacsoportjának.



"Mindkét versenytanácstag elkötelezett a verseny tisztasága és szabadsága iránt és megítélésem szerint továbbra is versenytanácstagként tudnák a leghatékonyabban szolgálni a magyar emberek és fogyasztók védelmét" - idézte a közlemény Rigó Csaba Balázst, a GVH elnökét.



MTI