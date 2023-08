Kl-selejtező - Kedvező előjelekkel várhatja a Rapidot a Debrecen

2023. augusztus 16. 09:02

Az idegenben elért gól nélküli döntetlen után csütörtökön a Debrecen hazai pályán vívhatja ki a továbbjutást az osztrák Rapid Wiennel szemben a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

A magyar bajnoki bronzérmes a párharc első felvonásán jól védekezett és több veszélyes támadást is vezetett - a hazaiakat kétszer is a kapufa mentette meg -, így ha megtartja jó formáját, akkor képes lehet a bravúrra.



A két együttes közül a Debrecen várhatja pozitív előjelekkel a visszavágót, hiszen a hajdúsági gárda a bajnokságban vasárnap - felforgatott összeállításban is - 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget, így két meccs után százszázalékos az NB I-ben . A Rapid Wien ugyanakkor saját közönsége előtt 1-0-ra kikapott a Hartbergtől, és három fordulót követően négy ponttal csak hatodik az osztrák Bundesligában.



A Loki az előző fordulóban 11-es párbaj után harcolta ki otthon a továbbjutást az örmény Alaskert együttesével szemben, a magyar együttesnek viszont ezúttal "nem fér bele" a 2-1-es vereség, amely múlt csütörtökön még hosszabbítást eredményezett.



A Debrecen korábban még nem találkozott osztrák riválissal az európai kupaporondon, főtáblán pedig legutóbb a 2010/11-es idényben szerepelt, akkor a második számú kontinentális sorozat, az Európa-liga csoportkörében volt érdekelt.



A Rapidnak korábbról a magyar riválisok ellen kék-két győzelem, döntetlen és vereség a mérlege Európában: az UEFA Kupa 1979/80-as szezonjában a selejtező első körében a Diósgyőrrel szemben búcsúzott kettős vereséggel, 4-2-es összesítéssel, majd ugyanennek a sorozatnak az 1981/82-es idényében a hazai döntetlen után Székesfehérváron 2-0-ra verte a Videotont és továbbjutott. Legutóbb 1985-ben csapott össze magyar ellenféllel a bécsi csapat, akkor a Kupagyőztesek Európa-kupájában (KEK) saját közönsége előtt 5-0-ra győzte le a Tatabányát, majd az idegenben elért 1-1-gyel, összesítésben 6-1-el vette sikerrel a párharcot.



A debreceni klub honlapjának keddi híre szerint a találkozóra már több 12 ezer jegyet eladtak, így könnyen elképzelhető, hogy telt ház várja a csapatokat a Nagyerdei Stadionban.



A 21 órakor kezdődő összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese a negyedik fordulóban az előző kiírásban döntős olasz Fiorentinával küzdhet majd meg a csoportkörös szereplésért.

MTI